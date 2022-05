Feliciano López revela la curiosa petición de Nadal: "Nos pidió no jugar a la hora del Madrid vs City"

Este miércoles, el Real Madrid se juega el pase a la final de la Champions en un duro choque ante el Manchester City en el que los de Ancelotti deberán remontar ante su afición si quieren estar en París.

Un partido que no quiere perderse nadie... ni el mismísimo Rafa Nadal. El balear juega el mismo día en el Mutua Madrid Open y según reveló Feliciano López, actual director del torneo, el encuentro europeo de los blancos ha interferido en la confección de los horarios.

El motivo, que Nadal no quiere perderse el crucial partido: "Nos pidió no coincidir con el Real Madrid vs Manchester City", dijo el extenista en 'El Partidazo' de la Cadena Cope.

Nadal es un reconocido madridista y siempre que puede acude a ver a su equipo en cualquier parte del mundo. La última vez, el pasado sábado, día en el que el Madrid se proclamó campeón de Liga en el Bernabéu en un encuentro ante el Espanyol en el que el 21 veces campeón de Grand Slam hizo el saque de honor.

Acompañado por Carlos Alcaraz, también madridista, Nadal disfrutó de lo lindo viendo a su equipo conquistar la 35ª Liga antes de irse a cenar con el propio Carlo Ancelotti.