Así es la prisión donde Boris Becker cumple condena: drogas, superpoblada y llena de bichos

Boris Becker cumple condena en la cárcel de Wandsworth, en la ciudad de Londres (Inglaterra). El que fuera ganador de seis Grand Slams no estará pasando por su momento dentro de ella y más tras las informaciones y descripciones que hay sobre ella.

El centro penitenciario está calificado como “desmoronada, superpoblada e infestada de bichos”, según el medio Daily Mail. Unas condiciones deplorables para un prisión de categoría B y con capacidad para albergar a más de 1.500 presos.

Charlie Taylor, inspector jefe de prisiones, también aporta su descripción de Wandsworth. “Los reclusos pasan más de 22 horas al día en celdas en ruinas y solo tiene seis duchas para 86 celdas”, apunta sobre el centro donde cumple condena el alemán.

“El consumo de drogas y los problemas de salud mental son muy elevados: un grupo de reclusos fueron descritos caminando ‘parpadeando a la luz del sol’ después de más de una semana en reclusión", añaden.

Sin embargo, Becker no tendrá que cumplir toda su pena en Wandsworth. Pasados 15 días de su ingreso, le buscarán acomodo en una prisión de tipo C, es decir, con menos seguridad y más adecuada para los delitos no tan graves.

Cerca de Wimbledon

Como curiosidad, el centro penitenciario se encuentra a tan solo un par de kilómetros de las pistas de Wimbledon. Allí, Becker fue uno de los grandes dominadores del torneo durante su carrera profesional. Reinó sobre el Grand Slam británico en los años 1985, 1986 y 1989.

Está condenado a dos años y seis de prisión por la comisión de varios delitos financieros, concretamente por ocultar activos y préstamos por valor de unos 2,5 millones de libras para evitar el pago de deudas.