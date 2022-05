Jon Rahm sonríe de nuevo y consigue su primer título PGA de 2022

El español Jon Rahm, vencedor del torneo de México en Puerto Vallarta, consolidó su segundo puesto en la clasificación mundial de golf, que continúa encabezada por el estadounidense Scottie Scheffler y mantiene el podio de honor de la semana anterior, con el estadounidense Collin Morikawa tercero.

Su victoria, por delante de 14 jugadores estadounidenses, en la ciudad balnearia mexicana, es la séptima que consigue Rahm en el circuito de la PGA y le concede una media de 8.2082 puntos frente a los 9.8295 que tiene el número uno y los 7.5992 de Morikawa.

"Me costó conseguir este triunfo. Me compliqué en el último hoyo, pero me mantuve agresivo, confié en mi juego y terminé ganando", dijo el español, que, con 17 bajo par en el total, resistió la ofensiva final de los estadounidenses Brandon Wu y Toni Finau.

Rahm recuperó, con su victoria, las sensaciones de su gran comienzo de 2022. No ganaba en América desde que lo hizo en el US Open, en junio pasado.

El único cambio en los 10 primeros puestos de la lista mundial afecta al cuarto puesto, ahora ocupado por el estadounidense Patrick Cantlay en detrimento del australiano Cameron Smith.

Con seis representantes en el top-10, Estados Unidos continúa dominando la clasificación, mientras que el chileno Joaquín Niemann, decimosexto, es el jugador latinoamericano mejor situado, cuatro lugares por delante del mexicano Abraham Ancer, que terminó el torneo en el puesto 42 y cierra el top-20 de la lista mundial.