Aleix Espargaró estalla contra las tácticas de Marc Márquez y este responde: "Se queja por todo"

Una de las tácticas más habituales de Marc Márquez, especialmente en entrenamientos, es usar a otros pilotos de 'liebre' para intentar obtener un mejor tiempo. Pasa en los libres y en las clasificaciones, y aunque no es algo exclusivo del español, no todos lo aceptan.

Uno de los que peor se lo toma es Aleix Espargaró. El de Aprilia ya se ha quedado muchas veces de esta costumbre de Márquez, y en los libres del GP de España en Jerez lo ha vuelto a hacer. Ya en el momento del incidente dejó ver claramente su enfado.

Lejos de calmarse, cuando acabó la jornada, Espargaró expresó su profundo enfado. "Hoy lo ha hecho con mi hermano, con Gardner, después con Oliveira y luego conmigo. Ha estado cerca de un minuto parado. No lo entiendo, es una vergüenza. Lo único que se me ocurre es que sea sólo una falta de confianza. ¿Qué hace Márquez esperando a la Aprilia para hacer una vuelta a Jerez? No lo entiendo, ¿Le hace falta una Aprilia para hacer una vuelta rápida el viernes?", se preguntaba, notablemente molesto.

"No entiendo porqué lo hace, se espera en medio del circuito durante un minuto, es increíble y eso que le he dicho vamos, vamos, vamos, hablan mucho de Moto3, pero al final es peor en MotoGP", dijo, indignado.

🗣️ "Todo el mundo lo ha visto, ha estado un minuto esperando. No me voy a quejar que luego soy yo el que siempre se queja. Ha hecho la vuelta en más de dos minutos, las Moto3 ruedan en 1:46, poco más que añadir"@AleixEspargaro sobre el gesto a @marcmarquez93 #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/vGFUEAEw8L — DAZN España (@DAZN_ES) April 29, 2022

Márquez, lejos de mostrar arrepentimiento, se ha reafirmado en su actitud y acusa a Espargaró de ser un quejica. "No le quiero dar más bombo. Es lo natural del motociclismo. Se queja por todo. No sé exactamente por qué se quejaba esta vez. Iba lento, no quería ni buscar una rueda porque no tenía ni la velocidad, ni la moto que tocaba y sabía que no podía mejorar mucho el tiempo. Él movía las manos y no le he dado la mayor importancia. No creo que tenga fijación", intentó calmar.

Ahora mismo Espargaró está tercero en el Mundial, a sólo tres puntos de los líderes Quartararo y Rins que están empatados a 69 puntos, y eso es algo que puede afectar al estado de ánimo del de Aprilia, según Márquez.

"Cuando yo estaba en esa posición, porque lo he estado, delante en el Mundial, yendo rápido y me buscaban rueda, me sentía fuerte, no me quejaba. Me sentía orgulloso de que me busquen la rueda. Es normal que si estás delante en el Mundial y estás yendo rápido, te tienes que sentir orgulloso de que te busquen la rueda. Si tú tienes confianza contigo mismo, o cuando vas rápido y estás luchando por un Mundial, te da igual. Y más un piloto que hoy estaba el 20. Esto es motociclismo, ha pasado y siempre pasará", reiteró.