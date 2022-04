Boris Becker, condenado a dos años y medio de cárcel por delitos financieros

El legendario extenista Boris Becker ha sido condenado a una pena de dos años y seis meses de prisión por la comisión de varios delitos financieros según ha confirmado el tribunal británico que le juzgaba.

El que fuera ganador de seis torneos del Grand Slam estaba siendo investigado por cuatro delitos financieros relacionados con la presunta quiebra que declaró en 2017.

La sentencia se conoce después de que el pasado 8 de abril el jurado del tribunal de Southwark, en Londres, le hallara culpable de esos delitos, cometidos entre el 21 de junio y el 3 de octubre de 2017.

El jurado consideró probado que el exnúmero uno del mundo ocultó activos y préstamos por valor de unos 2,5 millones de libras (unos 3 millones de euros) para evitar así pagar sus deudas, que ascienden a unos 50 millones de libras (unos 60 millones de euros). Ahora no sólo tendrá que asumir el coste de dichas deudas, sino demás asumir la pena de prisión impuesta por la que, a priori, no tendrá que entrar en la cárcel al no tener delitos previos.