Savic, protagonista de la campaña del Atlético de Madrid contra el acoso escolar: "A veces, los verdaderos cracks son los que defienden"

El 2 de mayo se celebra el Día contra el Acoso Escolar, el 'bullying', y el Atlético de Madrid a través de su Fundación ha realizado una campaña en la que mezclan el espíritu del equipo y el apoyo a los chicos que lo sufren.

El vídeo, creado por la agencia 'Sra. Rushmore' (que es con la que trabaja el club desde hace años) muestra a un niño en un comedor escolar en el que sus compañeros no solo le hacen el vacío, sino que además le tiran comida y se burlan de él llamándole "pringao".

En un momento dado, y cuando le tiran un trozo de pan, un chico con una camiseta del Atlético y el nombre de Savic a la espalda, lo para con una bandeja y se enfrenta al abusón. La mirada con la que el chico defiende a su compañero, con el que se sienta a comer, lo dice todo.

El objetivo de la campaña no es solo concienciar a los que abusan de que no lo hagan, sino también a los que mira hacia otro lado. Por eso, el lema de la campaña es "A veces, los verdaderos cracks son los que defienden, no los que atacan". No es casual que Savic sea el nombre elegido para el que defiende.

La campaña será presentada oficialmente el día 2 de mayo, cuando se conmemora la jornada contra el acoso escolar, y ya ha recibido el elogio y el apoyo de personalidades como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.