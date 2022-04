Carlos Alcaraz, en El Hormiguero: "Si te comparan con Nadal es porque estás haciendo las cosas bien"

Carlos Alcaraz es el último invitado de la semana en El Hormiguero, aprovechando la presencia del tenista en la capital de España para la disputa del Mutua Madrid Open.

Pablo Motos recibió Alcaraz justo en el momento más álgido de su breve pero intensa carrera. El joven viene de ganar el Conde de Godó y después de haberse coronado en Miami.

Alcaraz entró por la puerta grande de El Hormiguero, como número 9 del ranking ATP. "Lo llevo bastante bien. A todo el mundo le digo que no me considero famoso. Cuando me reconocen me lo tomo con la máxima naturalidad posible", comentó, para después admitir que sus amigos se ríen un poco de él cuando le piden fotos y autógrafos.

Motos explicó que el tenista le había explicado que el punto de partido siempre es el más difícil y le pidió que se lo contase al público. "Es el punto que más cuesta siempre. Es cuando más presión te entra y tu cabeza va a mil", confiesa. "Hay muchas veces que digo, 'bueno, Charly, haz magia e intenta terminar a lo grande".

El joven contó en El Hormiguero que antes de la semifinal del Conde de Godó tuvo un percance que nadie supo. "El domingo me caí por las escaleras antes de jugar la semifinal. Me hice daño en el soleo. Al final salí a pista y con la adrenalina del partido se supera", explicó. "En las dos horas entre partido y partido me dormí una siestecita de media horita".

Sobre el haber ganado el Masters 1.000 de Miami, Alcaraz habló sobre el dinero que se llevó por ello. "Mis padres me llevan el tema del dinero. Depende del capricho que sea. Si es pequeño no les pido permiso, pero para un coche bueno todavía estoy luchando", bromeó. "Para este tema, mi padre es más duro. Cuando se trata de salir con mis amigos, mi madre".

En lo referente a su alimentación, Alcaraz dejó impresionado al presentador. "La noche antes suelo tomar arroz y pescado. Una hora y media antes de un partido como una pasta con crema de cacao 100% con dátiles, para que me de energía", relató, para después dejar claro que puede aguantar sin ir al baño.

La cara le cambia a Alcaraz cuando habla de su entrenador Juan Carlos Ferrero y su equipo, con los que empezó con 15 años. "Era bastante cabezón, no entraba en razón y eran peleas constantes. Era muy desordenado, me cabreaba, no controlaba bien mis emociones... Juan Carlos ha tenido un trabajo muy importante", se sinceró Alcaraz.

Justo el aspecto mental al que hacía alusión Alcaraz, el tenista dejó claro que es primordial. "La diferencia entre los 15 primeros del ranking es sólo mental", comentó. Precisamente por eso, la malas rachas son complicadas... aunque él no se acuerde. "Seguro que he tenido, pero no me acuerdo", bromeó. "Cuando perdí en primera ronda de Montecarlo, sin querer, sientes como que has perdido confianza", aseguró acto seguido.

Sobre las comparaciones con Rafa Nadal, Alcaraz dejó muy claro su punto de vista. "Me lo voy tomando más normal. Si te comparan con Rafa es porque estás haciendo las cosas bien. Lo llevo cada vez mejor", comentó.

Hablando de su golpe maestro, la dejada, el murciano explicó que le han aconsejado ir dejando de usarla. "Poco a poco me van conociendo y saben que hago muchas, pero lo seguiré usando", analiza.

Pablo Motos le pidió a Alcaraz que le contase cómo es un día de su vida en la academia. "Siempre estoy a las 9:30 en el gimnasio y hasta las 13 o 13:30 estoy entrenando sin parar", explicó. "Normalmente entreno unas cuatro horas al día". Todo esto para estar a tono en los aproximadamente 60 partidos que juega al año.

Todo cambió cuando aparecieron las hormigas del programa y le propusieron jugar a 'Ojete de halcón'. Una sucesión de paneles con imágenes en las que Alcaraz tenía que reconocer personajes muy similares entre sí como Nadal y Julio Iglesias Jr, Agassi y Lobato o Djokovic y Jesulín de Ubrique. Alcaraz salió bastante airoso.