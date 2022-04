España, expulsada del Mundial de Rugby por alineación de un jugador con pasaporte falso: es la segunda vez que pasa

La selección española de rugby XV no estará en el Mundial de Francia de 2023 después de que la Federación Internacional, World Rugby, haya constatado la alineación indebida de Gavin Van den Berg, que milita en el Alcobendas, en el partido clasificatorio contra Países Bajos.

"Tras la vista oral mantenida este jueves, 28 de abril, con el comité judicial independiente nombrado por World Rugby para estudiar la reclamación de la Federación Rumana de Rugby (FRR) sobre la elegibilidad de Gavin Van den Berg, el máximo organismo del rugby mundial ha decidido sancionar a España con 25.000 libras y descontar cinco puntos por cada uno de los dos partidos en los que fue alineado este jugador. A la espera de que World Rugby haga oficial la sentencia, esta decisión supone la descalificación del Mundial de Francia 2023, competición para la que el XV del León se había clasificado directamente al quedar segundo en el Rugby Europe Championship 2021-2022", explican desde la Federación Española de Rugby (FER) en el comunicado donde han dado la noticia.

Desde hace tiempo se venía sospechando que este jugador no cumplía con los requisitos de elegibilidad (tiempo continuo de estancia en España, fundamentalmente). El Alcobendas envió varios documentos no oficiales y sin ningún tipo de compulsación o sello que determinara su legitimidad, dado que el jugador, nacido en Sudáfrica, no tenía pasaporte. Además, habían falsificado su visado de entrada al país.

Incomprensiblemente, la FER dio por buenos estos documentos falsos para incluirle como asimilado, y aunque inicialmente solo era para inscribirle en División de Honor, su buen hacer hizo que fuera convocado para la selección.

Tanto desde Rusia como desde Rumanía, que fue finalmente quien puso la reclamación, sospecharon de la actividad del jugador y en cuanto disputó algunos minutos ante Países Bajos se pusieron manos a la obra. World Rugby ha constatado ahora que esa denuncia tenía razón, y ahora Rumanía hereda el puesto de España, además de que Portugal entra en la repesca.

Las redes sociales fueron el origen de la condena a Van den Berg. El jugador estaba en Sudáfrica en un periodo en el que, según los documentos, había estado en España. La FER se quedó en ese momento sin margen: aunque ahora insisten en que ellos no tenían conocimiento de que fueran falsos esos documentos aportados, World Rugby considera que este factor no les exime de responsabilidad.

España iba a jugar su primer Mundial de Rugby XV desde 1999 y había quedado encuadrado junto a Sudáfrica, Irlanda, Escocia y un cuarto procedente de la repesca. Es el segundo Mundial del que España es descalificada después del de Japón 2019, cuando también alineó indebidamente a dos jugadores, Bellie y Fuster, nacidos en Francia pero naturalizados españoles.