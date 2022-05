El Real Madrid se ha proclamado campeón de Liga y aspira a clasificarse para la final de la Champions League si remonta al Manchester City usando, más o menos, unos 15 o 16 jugadores de toda su plantilla.

Indiscutibles son los Modric, Casemiro, Kroos en el centro del campo, o Militao y Alaba en la defensa o los incombustibles Benzema y Vinícius formando una sociedad de escándalo arriba. Ancelotti no es un técnico que use toda su plantilla, ni mucho menos, sino que apuesta por un grueso muy reducido, de forma que los onces salen de carrerilla. La ventaja: aprenden a jugar de memoria, bien conjuntados y combinando casi con los ojos cerrados; la desventaja: el desgaste físico que conlleva.

El Real Madrid, más que otros equipos, necesita gestionar las fuerzas perfectamente y ahí es donde entra la labor del preparador físico. Cuando el club anunció en junio de 2021 el regreso de Antonio Pintus, muchos jugadores temblaron: volvían los entrenamientos extenuantes. La afición, sin embargo, respiraba.

El método Pintus o la fuente de la eterna juventud

El caso de Luka Modric ejemplifica perfectamente por qué el método de Antonio Pintus funciona. El croata es el eje, la brújula y el metrónomo del equipo blanco desde hace tiempo. A sus 36 años, Modric asume el rol sin problemas pero consciente de que su físico no es el que era... aunque no lo parezca.

La labor de Pintus va mucho más allá de evitar las lesiones. Suya es la máxima responsabilidad de estudiar, hombre por hombre, las necesidades que requiere el equipo para intentar que lleguen a la recta final del año en condiciones.

Si el Real Madrid ha asumido el papel de líder desde muy pronto y no se ha caído físicamente en estas últimas jornadas es porque pueden estirar al máximo. No es casual que las remontadas ante el PSG, el Bayern o incluso en la ida de semifinales ante el City (pese a quedarse corta) fueran por puro rendimiento: el Madrid ha llegado con más gasolina al final de la temporada. La situación de Benzema: pichichi en todo y en condiciones de dar una lección en cada partido. Está haciendo la mejor temporada de su vida y físicamente es un tanque. ¿Alguien duda de que Pintus no tiene mucho que ver?

No obstante, Pintus no hace milagros. La carga de minutos de jugadores clave (el caso del centro del campo es paradigmático) hace que sea necesario pensar en ciertas rotaciones, y también ahí es crítico su trabajo: si Casemiro, Kroos y Modric no pueden jugarlo todo, Camavinga y Valverde deben estar disponibles para estar ahí.

De igual manera, la preparación física de los que son parte de la tercera fila de jugadores es crítica. Hazard, Jovic, Bale, Ceballos... Futbolistas residuales que aún siendo de la plantilla blanca no cuentan para Ancelotti, pero que en caso de extrema necesidad deben estar disponibles. Solo el galés, borrado claramente de la dinámica blanca, ha achacado lesiones serias, amén del belga que no ha puesto mucho de su parte para evitar recaer una y otra avez en sus eternas lesiones.

Pintus ha impuesto un método de trabajo que da resultados. No se puede entender a este Real Madrid sin él, y su vuelta en 2021 fue casi una condición 'sine qua non' para que Ancelotti tomase las riendas del equipo. Buena parte de los títulos de esta temporada, sean uno o varios, han pasado sobre sus hombros.