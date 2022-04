Koeman apunta al fracaso de Xavi: "Cuando me fui estaban a 8 del Madrid; ahora están al doble"

Ronald Koeman presentó en Barcelona la 'Koeman Cup', una nueva edición de su torneo de golf (uno de sus deportes favoritos), pero lo que más centró el acto fue sus opiniones acerca del estado del club del que le despidieron unos meses atrás.

El próximo seleccionador neerlandés se mordió la lengua a medias. "Seguramente ha mejorado en unas cosas. Han fichado tres delanteros o tres jugadores que pueden jugar arriba", admitió, pero aunque insistió en que "no es bueno comparar" sí reivindicó sus números. "Cuando me fui, el Barcelona estaba a ocho puntos y ahora casi al doble...", dejó caer.

Aún así, no quiso hacer mucha sangre. "La tarea de Xavi es igual de complicada. No hace falta mentir, si pierdes los últimos partidos en casa es por algo. Esta es la realidad hoy en día del Barcelona. Necesita tiempo para volver a lo que fue y, por eso pido tranquilidad y no pensar que no hemos ganado títulos... Hay que pensar a largo plazo, poner confianza y apoyo al entrenador", pidió.

Aunque no guarda rencor, o eso dice, Koeman sí siente que no fueron sinceros del todo con él. "Por parte del presidente dejaba dudas. 'Off the record' decía: 'no sé si sigue, tenemos dudas...' No es bueno. Hay que hablar claro hacia adentro, pero hacia afuera defender entrenador. Si no apoyas a tu entrenador, aún es más complicado", lanzó contra Laporta.

Recordando su paso por el banquillo culé, el entrenador afirma que está en condiciones de "escribir un libro". Le pasó de todo. "Tema covid, falta de presidente durante un tiempo, tuve que contestar todo tipo de preguntas, no poder fichar los jugadores que queríamos, el 'fair play' complicado, sin Leo Messi de un día a otro, sin Griezmann el último día de mercado...", rememoró, y reivindicó una de sus decisiones más polémicas: fichar a Luuk De Jong.

"Para mi siempre ha sido un jugador que me ha funcionado en su función. Menos mal que ha dado 5 ó 6 puntos para el Barça. No me siento un entrenador que ha fracasado", zanjó al respecto.