Carolina Marín regresa triunfante en el Europeo: "No tengo palabras para describirlo"

La jugadora española Carolina Marín se mostró "muy contenta" por su vuelta a las pistas este martes en el Campeonato de Europa de Bádminton que se está celebrando en Madrid y reconoció no tener "palabras para describir" sus emociones de en este retorno casi un año después y que todavía debe ir "día a día".

"La verdad es que estoy muy contenta, no tengo exactamente palabras para describir lo que he sentido en la pista después de casi un año fuera por la lesión de rodilla. Estoy feliz por volver y por disfrutar en la pista, y sobre todo contenta por la victoria", confesó Marín en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Bádminton.

La onubense reconoció que en la cita continental "cada una de las rivales" a las que se va a enfrentar la van a querer "ganar", por lo que deben "preparar muy bien los partidos". "Tenemos que salir con la cabeza pensando en lo que tenemos que hacer, con la seguridad y determinación que me caracteriza", subrayó.

"Al principio, me ha costado un poco adaptarme al pabellón y al volante, que es demasiado rápido, pero luego he podido imponer mi juego y se ha visto el resultado en la pista", añadió. "De momento no tengo techo, tengo que ir día a día, partido a partido, y disfrutando cada día. Ahora tengo que descansar y preparar bien el partido de mañana", recalcó.

Finalmente, la pentacampeona de Europa confesó que sólo tenía "palabras de agradecimiento por el apoyo y el cariño de este increíble público". "Ojalá lo tengamos todos los días y que sigan apoyando a todos los españoles que sigan en competición", sentenció.