Este año, por fin, hemos podido establecer una rutina deportiva que, lejos de convertirse en una obligación, haya conseguido ser un momento para desconectar del día a día y para disfrutar del ejercicio. Además, ahora que la primavera nos ha traído más horas de luz, no hay excusa que valga para no salir a la calle a realizar en entrenamiento diario. Ya prefiramos el gimnasio o algunas de sus clases dirigidas, seamos más de correr unos kilómetros (siempre con unas zapatillas adecuadas) u optemos por las dos ruedas de la bicicleta, encontrar la disciplina que más encaja con nosotros nos hará más fácil no renunciar a nuestra vida fitness... ¡y más ahora que se acerca el final de la Operación Bikini!

Eso sí, independientemente del deporte escogido, debemos ir bien equipados para llevarlo a cabo con seguridad: ropa transpirable y cómoda, casco en caso que sea necesario, calzado adecuado para la actividad y otros complementos (como las mochilas de hidratación) que permiten desarrollar el ejercicio con más garantías. Y, si queremos controlar nuestras constantes durante el entrenamiento y observar nuestra evolución, tenemos que apostar por el objeto techie de deseo de todo deportista: un reloj inteligente. Estos dispositivos registran la distancia recorrida, el número de calorías quemadas y, algunos, hasta la frecuencia cardiaca o la calidad del sueño.

Buceando en el catálogo de Amazon hemos encontrado una oferta irresistible para los que todavía no tiene un smartwatch: el modelo Amazfit GTR 42 está rebajado un 62%: de costar casi 140 euros, ahora puede ser tuyo por apenas 53. ¿Y por qué no vas a poder resistirse a esta compra? Tiene 12 modos deportivos, una batería de hasta 14 días de duración y es sumergible hasta 50 metros de profundidad.

Amazfit GTR 42. Amazon

Con un aspecto más deportivo, el Amazfit GTS Smartwatch con correa naranja (el resto de colores tienen distintos precios) tampoco se queda atrás en lo que a rebaja se refiere. Con un 54% de descuento, y el consiguiente ahorro de 70 euros, este modelo destaca por su batería (con hasta 14 días de duración), por ser resistente al agua en una profundidad de hasta 50 metros y por disponer de doce modelos deportivos que se adaptan a nuestro entrenamiento.

Amazfit GTS Smartwatch. Amazon

Y si ninguno de estos modelos cuadra en tu presupuesto o cubre tus necesidades, ¡tranquilo! En Amazon han decidido rebajar algún que otro gadget más para que puedas conseguir el que se adapta a tus exigencias. De hecho, entre las ofertas, nosotros nos quedamos con la pulsera de actividad con más de 10.000 valoraciones pero que solo cuesta 20 euros. ¿Y tú?

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.