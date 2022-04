El show de Borja Iglesias y Héctor Bellerín en 'La Resistencia': "En algún momento hay que parar de beber"

El Betis sigue disfrutando de su victoria en la Copa del Rey frente al Valencia. Un nuevo título para las vitrinas verdiblancas tras 17 años de sequía. Dos de los protagonistas del encuentro acudieron al programa de 'La Resistencia'.

Borja Iglesias y Héctor Bellerín hicieron su aparición en el espacio presentado por David Broncano. Los jugadores del conjunto andaluz son dos de los más dicharacheros del equipo junto al capitán Joaquín Sánchez. Es más, Iglesias no es ya había ocupado el sofá del programa en alguna ocasión.

Cerveza en mano y sin haber dormido, el delantero y el lateral mantuvieron una animada conversación con Broncano a través de una videollamada. "Borja, Héctor, en algún momento hay que parar de beber. Han pasado ya dos días", les apuntó el presentador en tono jocoso.

🟢⚪🟢 En algún momento habrá que dejar de beber, chavales @HectorBellerin @BorjaIglesias9 pic.twitter.com/HPezBq6c5f — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 25, 2022

La respuesta de los dos jugadores no se hizo de esperar: "Esto hay que celebrarlo, esto no se gana siempre". Tras el cachondeo formado en plató, ambos reconocieron que tenía no iban a durar mucho más con las cervezas en la mano. "Yo creo que hoy voy a descansar, que mañana volvemos ya a entrenar", concretaba 'El Panda'.

Sin embargo, su compañero de equipo no las tenía todas consigo. "Sí, yo también entonces. Tenemos que ir a la ciudad deportiva, ya veremos si entrenamos", remataba el defensor.

Quiero ver el ENTRENAMIENTO de mañana, a ver con qué caras van estos 😂 pic.twitter.com/pD48OjoDjG — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 25, 2022

Borja Iglesias y Héctor Bellerín se convirtieron en pieza clave para el Betis en la final. Entre los dos fabricaron el primer gol del equipo verdiblanco, donde el lateral le puso un soberbio centro que el delantero acabó rematando a las redes.

De una broma a GOL en la final de Copa



😭😭🤣😭🤣 https://t.co/KBx8wl1K4t — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 24, 2022

Una historia que ya se había hecho real en el programa en la anterior visita de los dos futbolistas, donde recrearon una acción muy similar al primer gol bético. Un recuerdo que no quiso pasar por alto Broncano y que ambos rescataron como una señal del destino.