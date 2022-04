Guardiola, último obstáculo para el Real Madrid antes de la final de la Champions

Las semifinales de la Champions League presentan un duelo entre dos íntimos enemigos: Pep Guardiola y el Real Madrid. El entrenador catalán y su Manchester City representan el último obstáculo para los blancos de cara a llegar a la final, un duelo (este martes la ida, 21 horas) que enfrenta al rey de la competición con un club que quiere –petrodolares mediante– lograr su primer título en la máxima competición continental.

Los duelos entre Pep y el conjunto madridista siempre son apasionantes. Lo eran cuando dirigía al FC Barcelona y también lo han sido después. Precisamente la primera vez que se vieron las caras después de su salida del club de su vida, se dio un duelo Ancelotti-Guardiola, con el italiano en el banquillo del Real Madrid y el catalán en el del Bayern. El resultado, demoledor: 1-0 en la ida con gol de Benzema y 0-4 en la vuelta en Múnich con dobletes de Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo en semifinales de aquella Champions que acabaron levantando los blancos en 2014.

Seis años después, Pep se tomó su revancha. En octavos de la competición, ya en el Manchester City, los skyblues eliminaron al equipo de Zinedine Zidane: 1-2 en el Bernabéu, 2-1 en el Etihad Stadium.

Guardiola no ha logrado levantar la Orejona desde su salida del Barça y esa espinita le persigue, por mucho que el de Santpedor lo niegue, que le dé importancia a las Ligas. Se quedó a las puertas el año pasado, cuando cayó en la final ante el Chelsea, y ahora tiene una nueva oportunidad.

El Real Madrid vuelve a unas semifinales un año después y lo cierto es que lo hace contra pronóstico. "Me acuerdo de lo que decía la prensa y la opinión pública a principios de temporada y ahora hay dos equipos en la semifinal que nadie pensaba que iba a poder llegar", se reivindicó Carlo Ancelotti en referencia a su equipo y al Villarreal. No deja de tener razón el italiano, pocos contaban con que los blancos, en un teórico año de transición (en espera de Mbappé y alguna otra estrella).

Previa Manchester City - Real Madrid Carlos Gámez

El técnico no desveló sus planes. "Tengo la duda de apostar por tres delanteros y no solo por dos. La duda es Camavinga o Rodrygo", afirmó ayer. La fórmula de apostar por Fede Valverde como falso extremo derecho funcionó muy bien en Stamford Bridge (1-3), pero no tanto en la vuelta también ante el Chelsea. Rodrygo Goes vive su mejor momento como madridista y está funcionando como revulsivo (tanto ante el PSG como con el Chelsea) y también como titular (Osasuna).

En cuanto a las dudas por problemas físicos, todo apunta a que Mendy y Alaba llegarán, mientras que Casemiro lo tiene mucho más complicado, como confirmó Ancelotti. Sin el brasileño, será Kroos el que ocupe el puesto de ‘5’.

Más problemas tiene Guardiola con las bajas. Cancelo está sancionado y Kyle Walker y Stones son duda, lo que puede dejar su defensa en cuadro.

En cuanto al choque, nadie espera otra cosa que no sea una propuesta muy ofensiva del técnico catalán, para el que el estilo ofensivo, la posesión y la presión muy arriba es algo irrenunciable. Ya acorraló al Atlético de Madrid en la ida de los cuartos en el Etihad, y su intención será la misma.

Descubrir las intenciones del Real Madrid es más complejo. ¿Apostará por encerrarse y salir a la contra? A Ancelotti ya le funcionó –y muy bien– en 2014 contra el Bayern de Pep. ¿O buscará por un plan mucho más incisivo? El técnico lo hizo en Stamford Bridge y los blancos dejaron una primera parte primorosa.

El City tiene un arsenal ofensivo tan variado que asusta: Foden, Sterling, Mahrez, Gabriel Jesús,Bernardo Silva y Grealish pelearán tres plazas, respaldados por De Bruyne, Gundogan yRodri.

Para contrarrestar tal poderío, el Real Madrid confía plenamente en Benzema, que no es poco. Está siendo el hombre de esta Champions.