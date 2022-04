Fernando Alonso zanja el debate: no se retira porque se siente mejor piloto que el resto

Fernando Alonso es el piloto más veterano de la parrilla 2022 de Fórmula 1 y es un factor que no gusta a todos. Especialmente desde la prensa británica llevan varios meses apuntando a que la presencia del asturiano corta la progresión de jóvenes y ponen el caso de Oscar Piastri (que encadenó los títulos de Euroformula Renault, la F3 y la F2 consecutivamente entre 2019 y 2021) como ejemplo, relegado a la posición de piloto probador de Alpine.

Aunque Alonso no ha dado muestras de desgaste, más allá de la mala suerte que le ha perseguido en las primeras cuatro carreras del año, aún recibe preguntas al respecto. La última, en el paddock de Imola, minutos después de retirarse por el golpe que recibió de Mick Schumacher en la primera vuelta de la carrera.

"Me siento mejor que el resto", contestó claramente a pregunta del portal 'RaceFans'. "Cuando alguien venga y vea que me bate por pura habilidad, vea que no soy bueno en las salidas, que no soy bueno preparando el coche o que en el otro lado del garaje está alguien que es un segundo más rápido que yo y que no puedo alcanzar esos tiempos, etc., quizá levante la mano y diga: 'ha llegado el momento de pensar en algo más'", explicó al respecto. "Pero de momento siento lo contrario, así que me encanta competir", señaló.

La renovación de Alonso... o su fichaje por otro equipo

Fernando Alonso tiene contrato con Alpine hasta finales de 2022, pero él ya ha avanzado que su idea, su plan, es seguir en la Fórmula 1 al menos una o dos temporadas más. Su primera intención es renovar, pero no descarta ninguna opción.

En el paddock hay un 'run-run' serio en torno a varios pilotos y su situación en sus respectivos equipos. El primero es Mercedes: Lewis Hamilton, que también acaba su contrato este año, está atravesando su peor momento y no se descarta ni mucho menos una retirada.

En Alpine están a la espera de la decisión de Alonso. Tienen claro que la experiencia del español puede ser determinante para que el proyecto, 'el Plan', que tienen de futuro.

De momento, Esteban Ocon está siendo netamente superior aunque se espera que se igualen las fuerzas: el francés ha sumado 20 puntos y el asturiano solo 2.

La mala suerte de Fernando Alonso