Xavi y su 7ª derrota: cuando Zidane perdió 7 ya había ganado 8 títulos

La goleada del Barça al Real Madrid parecía disparar a los culés en la pelea por la liga. Habían recuperado esa esencia con Xavi Hernández que desaparecido durante el periodo convulso con Ronald Koeman en el banquillo. Pero no, fue un espejismo.

Los números no engañan a nadie, por mucho que se quiera o trate de remendar lo sucedido. Xavi acumula más de 30 partidos con el equipo de su vida, concretamente 32 encuentros dirigidos, y ya acumula siete derrotas.

No es que sean encuentros perdidos, es la relevancia y las maneras con lo que se han hecho. También son relevantes los rivales. Cádiz, Rayo Vallecano o Eintracht han sido alguno de ellos, equipos muy lejos del supuesto nivel que se espera del Barça y que le han sabido buscar las cosquillas a los culés.

Comparativas inevitables con Zidane

La figura de Xavi Hernández está ligada en parte a la de Zinedine Zidane. Los dos llegaron a mitad de temporada con la misión de salvar a su equipo de la debacle y ambos fueron leyendas de Barcelona y Real Madrid. Dos cerebros en el césped que tratan de traspasar su inteligencia desde los banquillos.

¿Cuánto tardo Zidane en sumar siete derrotas? La respuesta es mucho. El francés tuvo que dirigir 98 duelos para sumar las mismas que Xavi. Una diferencia abismal, tres veces más que el catalán.

Pero hay otra gran diferencia, los títulos conseguidos en el intervalo hasta llegar a la séptima derrota. Zizou logró levantar hasta ocho trofeos, destacando dos Champions League por encima de cualquier otro logro.

Récord negativo

No está siendo un final de temporada feliz. Tras acumular tres partidos perdidos como local en el Camp Nou frente a Cádiz, Eintracht y Rayo, el de Terrasa se ha convertido la primera vez que sucede en la historia del Barça.

‼️ HISTÓRICO ‼️



El Barça ha perdido TRES partidos oficiales CONSECUTIVOS en el Camp Nou (Eintracht, Cádiz y Rayo), dentro de una misma temporada, por PRIMERA VEZ en su historia.



🗒️ Llegó a perder 3 seguidos en 2 temporadas (los 2 últimos de la 97-98 y el primero de la 98-99). pic.twitter.com/jbQWWbOLmj — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) April 24, 2022

Así lo señaló Mr. Chip en una estadística que demuestra las turbulencias en las que vive el Barcelona en el tramo final de la temporada.

Xavi lo achaca a "la falta de efectividad"

El técnico culé, tras el segundo pinchazo consecutivo en liga, no dudó en señalar las claves del fracaso. "No hemos entrado con la intensidad, el deseo y el ímpetu que requería el partido. No nos lo podemos permitir. En cambio, en el segundo tiempo hemos reaccionado, pero no hemos conseguido marcar", señala tras el duelo frente al Rayo.

"Le faltó efectividad porque" tuvo "por lo menos, suficientes ocasiones como para empatar", concretó. Unas explicaciones que deben de analizarse a fondo para así tratar de arreglar la crítica situación del Barça.