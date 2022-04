Iker Casillas se enzarza con una tuitera por su amistad con Piqué: "Dime lugar y fecha"

La relación entre Iker Casillas y Gerard Piqué siempre ha sido buena. El excapitán del Real Madrid y el actual del Barcelona coincidieron en la selección española que triunfó entre 2008 y 2012 y siempre demostraron una gran sintonía, pese a que luego cada uno defendía su club con uñas y dientes.

Esa amistad, en la que también participaba el actual entrenador culé Xavi Hernández, fue usada muchas veces por los críticos con el portero para acusarle de ser un topo y de no ser leal a los valores madridistas. Ahora que Piqué está en el ojo del huracán, ha vuelto a pasar.

Una tuitera, médico y madridista según su bio, se preguntaba por la opinión del portero sobre el caso Piqué-Rubiales. De hecho, apuntaba a Casillas y se refería a los bandos que se produjeron en los tiempos de José Mourinho como técnico blanco.

De todos los tuits que Casillas recibe al día, eligió este para entrar al trapo y comenzar un curioso intercambio de mensajes.

Me gustaría saber q opinan de todo este tema de Piqué, algunos jugadores del Madrid q tanto defendían a Xavi & compañía mientras estaban peleados con gente como Arbeloa , Diego López…. , Sí, me refiero a @IkerCasillas . 🧐 pic.twitter.com/HhUOQKWtle — Eva_RMCF (@Elchymou) April 22, 2022

"Estaré encantado de darte mi opinión. Dime lugar y fecha. A tu entera disposición. Me has pedido que te de mis opiniones. Yo he accedido a ello. Te he dicho de quedar un día. Tomamos un café, un refresco o lo que gustes. Y ahora me dices que quieres por aquí, por Twitter. Será mejor cara a cara, no crees? Así al menos nos conocemos", invitaba Casillas a la usuaria, notablemente sorprendida (pero no amedrentada) ante la respuesta del exportero.

Me has pedido que te de mis opiniones. Yo he accedido a ello. Te he dicho de quedar un día. Tomamos un café, un refresco o lo que gustes. Y ahora me dices que quieres por aquí, por Twitter. Será mejor cara a cara, no crees? Así al menos nos conocemos. — Iker Casillas (@IkerCasillas) April 22, 2022

En el intercambio para quedar, la tuitera insistió a Casillas que se lo dijera todo en abierto, en la misma red social, para después acabar insultándole cuando el portero dijo que quedarían cuando y donde se pudiese, pero que pagaba ella.

"Ya sabíamos de tu fama de RATA. No es ninguna sorpresa", le insulta la usuaria, sobre esa fama de tacaño que persigue a Casillas.

Q gentil y q caballero, no esperaba menos de ti. YA Sabíamos de tu fama de RATA.

No es ninguna sorpresa.



Lo q tienes q hacer es CONTESTAR AQUÍ, en abierto.

Por q no lo haces??



Cuéntanos, “Capitán”. — Eva_RMCF (@Elchymou) April 22, 2022

Al final, viendo que el usuario no estaba dispuesto a quedar con él, Casillas da por finalizada la charla y le invita a celebrar juntos el título de Liga que más que probablemente conseguirá el Real Madrid la próxima semana contra el Espanyol.