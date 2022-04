Luis Rubiales, en 'El Partidazo de COPE', sobre el escándalo de los audios con Piqué: "Volvería a actuar de la misma manera"

Luis Rubiales ha completado un día caótico de explicaciones en varias entrevistas radiofónicas, entre ellas a 'El Partidazo de COPE'. El presidente de la RFEF no mostró ni un ápice de arrepentimiento en sus palabras a Juanma Castaño, encargado de hacerle la entrevista.

"Lo que hicimos fue comenzar una negociación con Arabia Saudí mediante un contacto que nos trajo Kosmos, y llegado el momento pasamos el filtro de la RFEF...", dijo hasta que Castaño le interrumpió para insistirle si haría las cosas igual. "Sí, las haría igual. Ahora con el morbo de los audios... Pero yo creo que hemos actuado bien", reiteró.

🗣️ Luis Rubiales, en @partidazocope



👀 "Haría exactamente igual las cosas. Si mañana vuelve Piqué con otra propuesta volvería a actuar de la misma manera"



💪🏻 "Estoy muy tranquilo. Yo soy una persona muy honesta y nunca he actuado mal. No van a encontrar nada"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/hwF6VNlnLR — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 20, 2022

"Si no hubiéramos atendido (la propuesta de Piqué), se hubieran perdido 400 millones para el fútbol modesto", explicó el dirigente de Motril. "Volvería a actuar de la misma manera: pasar a los filtros federativos y si ellos ven que no hay conflicto lo haríamos y si no, no", reiteró. En estos días ha hablado con Piqué, en concreto para explicarle que él iba a salir cuando resolviera el asunto contractual con Arabia. "Le llamé cuando tuve noticias de esto, y me preocupé por él y su familia. Le dije que cuando pudiera, yo saldría", explicó.

También se rememoró la entrevista de 2019, donde el presidente de la RFEF negó que Piqué se hubiese llevado dinero de la transacción. "No mentí porque no lo sabía, es verdad que no lo sabía, pero tampoco podía decir nada", apuntó Rubiales sobre su entrevista con Juanma Castaño en el pasado.

Otro de los temas candentes fue la posible presencia de futbolistas fuera de los planes en competiciones como los Juegos Olímpicos. "Cuando me mandan un audio de este tipo, siempre les digo que yo hablaré con él (Luis de La Fuente) y se lo diré, no te preocupes. Suerte y un abrazo", aseguró sobre las peticiones que ha recibido de otros futbolistas como Piqué para volver a la Selección.

🇪🇸 Luis Rubiales, en @partidazocope



😠 "Es falso que yo haya pactado comisiones y que el Comité Ético nos desaconsejase ir a Arabia Saudí"



🙄 "Tengo confianza con Piqué, pero la @RFEF no tiene negocios con él, Kosmos fue un intermediario"



📺 https://t.co/NvNJAJ8sTW pic.twitter.com/hEBOqyInCH — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 20, 2022

El sueldo del máximo mandatario de la RFEF fue otro de los puntos a tratar durante a entrevista, un salario que tuvo que explicar de manera detallada tras las dudas generadas por las comisiones. "¿Por qué hemos hecho esto así? Muchos presidentes de federaciones españolas deportivas tienen el variable a éxito exactamente igual, entonces lo que hemos hecho es copiar para tener el menor problema posible", explicó tras la pregunta. "Por supuesto con el variable mucho más bajo, el más bajo que hay. Otros cobran 3 millones...", quiso matizar sobre su sueldo.

Las dudas sobre la ética de los contratos firmados y su incremento salarial tuvieron que ser despejados por el presidente al quedar demostrado que gana más si la juegan unos equipos y otros. "Los Órganos de la Federación sí han determinado que esto era moral", apostilló tras la disputada con Castaño sobre la situación. "Por cuestión ética se hizo así, para no poner un sueldo acorde a lo que gana un CEO de una empresa de 300 o 400 millones, que es mucho más en el sector del fútbol si miráis clubes", concretó sobre la situación.

Una de las grandes dudas era saber cuál era la gran diferencia entre que madridistas y culés fueran partícipes o no en la competición. "La diferencia en mi sueldo entre que jueguen Madrid y Barça son 3.000 euros", contestó de manera tajante.

🗣️ Luis Rubiales, en @partidazocope



👀 "Que @3gerardpique vaya al Mundial es cuestión de @LUISENRIQUE21"



💪🏻 "A mí desde luego no me lo ha pedido, no sé si ha hablado con él, que es el que decide"



😱 "¿Creéis que va a llevar a alguien porque se lo diga yo?"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/WSujkMbynP — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 20, 2022

El propio Rubiales dejó claro que el central del Barça no le ha insistido en volver a vestir a la camiseta de España en el próximo Mundial. "A mí desde luego no, no sé si ha hablado con Luis Enrique, que es el que decide. Porque vamos, ¿creéis que Luis Enrique va a llevar a alguien porque se lo diga yo?", sentenció sobre las posibles dudas creadas al final de la entrevista.