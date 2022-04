El brutal cambio físico de Iker Casillas: ni en sus mejores días como portero estaba así... y lo muestra sin complejos

Una de las grandes críticas que le hacían a Iker Casillas en sus tiempos de futbolista es que no se tomaba en serio su preparación física. Más allá del mantenimiento medio de un deportista profesional, el portero no se machacaba ni mucho menos en el gimnasio. Trabajaba sus reflejos, una de sus grandes virtudes innatas, y se centraba en la labor de campo, pero lo de coger las pesas no era lo suyo.

Precisamente eso es lo que le han señalado en los comentarios de una foto que ha compartido en las redes sociales. Casillas ha colgado una foto en instagram en la que se ve cómo se está puliendo físicamente a base de levantar pesas. Con un gesto de esfuerzo notable, presume de torso y brazos mientras levanta dos mancuernas de 10 kilos.

"Compartir hasta la saciedad! Sim miedos! No tengo el cuerpo más musculado pero eso no me ha importado jamás. ¡Me importa que quiero cuidarlo! ¡Y vamos a ello! ¡A por ese reto!", escribe junto a una foto en la que, es evidente, no tiene complejos.

Entre los comentarios recibidos, algunos vienen a cachondearse. Es el caso de Alberto, que fue compañero suyo en el Oporto, o Jordi Codina. "Pero chico que te vas a hacer daño", le dice el primero. "Hasta esa foto no habías tocado una mancuerna en tu vida, Hulio...", le señala el segundo, que fue excompañero suyo en el Madrid como también un Luis Figo que le apunta que está "a camino de la grande forma".