Así pactaron Rubiales y Piqué una comisión millonaria para el jugador por llevar la Supercopa a Arabia Saudí

La Supercopa de España se celebra desde 2020 en Arabia Saudí tras el acuerdo millonario alcanzado por la Real Federación Español de Fútbol para trasladar el trofeo. Un negocio en el que tuvo gran protagonismo Gerard Piqué a través de su empresa, Kosmos, que se aseguró una importante comisión por la operación: 24 millones en seis años

El jugador del FC Barcelona, al frente de la entidad que preside fuera de los terrenos de juego, fue impulsor de que la competición veraniega cambiara de formato y se jugara fuera de las fronteras nacionales para incrementar así las arcas de la RFEF y, en el camino, las de su propia empresa.

Así lo detalla este lunes 'El Confidencial', que revela en exclusiva varios audios intercambiados por el presidente de la federación y el defensa azulgrana.

Entre ellos, uno en el que el futbolista desgrana la cantidad que percibiría cada actor del posible acuerdo, además de los 24 millones -cuatro por año- que irían a parar a Kosmos, la empresa del jugador, impulsora del proyecto:

"A ver, Rubi, si es un tema de dinero, si ellos (el Real Madrid) por 8 irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça... a los otros se les paga 2 y 1... son 19, y os quedáis la Federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... le decimos que si no, el Madrid no va... y le sacamos un palo más o dos palos más...", argumenta Piqué a Rubiales en una de las conversaciones filtradas por el citado diario.

Finalmente, el acuerdo siguió adelante y la Supercopa de España se disputó en enero de 2020 en Yeda, apenas tres meses después del audio de confirmación de la operación de Rubiales a Piqué: "Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites", agradecía el presidente de la RFEF por la crucial intervención del jugador azulgrana.