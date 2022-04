Carlos Alcaraz se quita presión antes de disputar el Conde de Godó: "No soy un dios que tiene que ganar siempre"

La figura de Carlos Alcaraz ha ido creciendo a lo largo de la temporada tras su excepcional inicio. El murciano, pese a caer a las primeras de cambio en Montecarlo, es uno de los grandes favoritos para llevarse el Conde Godó.

Tras su primera toma de contacto en el torneo catalán, el joven de 18 años compareció ante los medios y quiso quitarse presión antes de disputar el Barcelona Open Banc Sabadell. Alcaraz genera muchísima expectación y sabe que ya le piden luchar por levantar cada torneo que dispute.

"No soy un dios que tiene que ganar siempre", apuntaba el undécimo del mundo entre risas. Su derrota frente a Korda en Montecarlo no ha estropeado sus pensamientos. "No llego aquí decepcionado con lo sucedido en Montecarlo, sino con las cosas claras y sabiendo en qué puedo mejorar", recalcaba.

"Este año ya me siento más consolidado en el circuito. Me siento muchísimo mejor, más preparado y con muchísimas ganas de jugar aquí con respecto al año pasado. Este año vengo con más opciones", añadía Alcaraz.

No se quiso mostrar como uno de los grandes favoritos a hacerse con el torneo que se disputa sobre la arcilla. "Los jugadores que están aquí son muy buenos jugadores. Las opciones no cambian con respecto a las bajas del torneo", sentenció.