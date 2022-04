Umtiti pierde los nervios con un niño a la salida del entrenamiento: "Ya te veo, ya te veo, no toques"

Samuel Umtiti no pasa por su mejor momento en el FC Barcelona. El central francés apenas ha disputado un puñado de minutos esta temporada tras ser azotado por las lesiones y se ha ganado la enemistad de los aficionados tras su comportamiento.

Umtiti, a la salida del entrenamiento, decidió pararse a contentar a los distintos fans del conjunto culé que esperaban a la salida de la ciudad deportiva. Dentro de su coche, el defensa, que se encontraba firmando una camiseta, vio como un niño golpeaba su ventanilla para llamar la atención del jugador.

La respuesta del futbolista galo no pudo ser más ácida: "Ya te veo, ya te veo, no toques". Unas duras palabras al joven aficionado, que se quedó con las ganas de que Umtiti le atendiese. Además, el galo no dudó en comentarlo entre risas.

Una reacción que no ha tardado en reproducirse a través de las redes sociales y por las que se ha ganado la crítica de la masa social del Barça, que estaba en contra de cómo actúo Umtiti con el niño.