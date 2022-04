Lo nunca visto: un árbitro pide matrimonio a una jugadora durante un partido

Stegan Vukovic se encontraba arbitrando un partido de baloncesto de la liga femenina de Montenegro cuando sorprendió a todo el mundo al pedir matrimonio a una de las jugadoras participantes en el encuentro.

Violeta Lazarevic se disponía a lanzar un tiro libre cuando el colegiado se arrodilló y sacó una caja con un anillo. La jugadora dio el sí y el trío arbitral y las integrantes de las dos plantillas se fundieron en un abrazo colectivo.

"Ni siquiera puedo describir cómo me siento. Todo fue repentino, completamente inesperado... En cualquier caso, no necesito enfatizar lo feliz que estoy", comentó Violeta. "Realmente no tenía idea. Stefan incluso ocultó que dirigía el partido, no me dijo nada. Estaba enfadada con él por eso…".