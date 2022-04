Davidovich sueña con su 'momento Nadal': "Ojalá pueda vivir victorias como las de Rafa"

El español Alejandro Davidovich destacó la confianza que le proporcionó el triunfo ante el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, en su partido de segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo, un torneo que le encanta y donde sueña con disfrutar de victorias como las que otras veces vio vivir a Rafael Nadal.

El malagueño, que tras alcanzar sus primeras semifinales en un Masters 1000 igualará su mejor clasificación en el ranking ATP, 32 del mundo, remontó al estadounidense Taylor Fritz en cuartos de final (2-6, 6-4 y 6-3), tramo en el que se estancó el pasado año.

"El año pasado llegué a cuartos y me retiré. Fue algo triste. Ahora he tenido mi primer partido en la pista central, con público, y la sensación es muy diferente", relató Davidovich.

"Este es un torneo que siempre me ha gustado. He visto los grandes momentos de Rafael Nadal y sus victorias y pensaba que ojalá alguna vez pudiera ser yo el que vive eso", indicó el español que necesitó remontar a Fritz en un duelo que duró dos horas y media.

"Ganar a Djokovic me dio mucha confianza porque no siempre ganas al número uno del mundo. Después tuve que manejar todas esas emociones. Después no era fácil el partido contra Goffin que había ganado en Marrakech y que es un gran jugador", añadió el jugador andaluz. "Me veo más fuerte física y mentalmente y estoy disfrutando".