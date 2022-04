Simeone y Guardiola se enzarzan por el "léxico" y en Inglaterra claman contra el Atlético por "las payasadas finales"

El Manchester City jugará las semifinales de la Champions League 2021/2022 contra el Real Madrid después de dejar por el camino a un Atlético que, según los analistas británicos, fue de todo menos deportivo.

El exfutbolista Rio Ferdinand, leyenda del Manchester United, fue especialmente incisivo, en especial por la tángana final con Savic de por medio.

"Fue un comportamiento de mal gusto por parte de los jugadores del Atlético. Deberían estar avergonzados con las payasadas que han hecho. Es mejor que terminara así, pero es una pantomima. Tienes a Savic actuando como un tonto. Es genial que el City no reaccionase a esas payasadas. El City mostró coraje y determinación", zanjó en 'BT Sports'.

En la misma línea fue Joleon Lescott, ex del City: No puedes tolerar lo que sucedió en los últimos 10 minutos. No es lo que quieres ver de dos equipos con dos entrenadores de élite", afirmó. Su excompañero Owen Hargreaves apuntó al mismo lado: "Los jugadores del City tuvieron mucha compostura y clase. El final fue una desgracia para el Atlético. Ellos jugaron bien al fútbol, pero las payasadas finales fueron basura. Hay que dar crédito al Manchester City por su resiliencia durante un partido muy, muy difícil".

Dardos entre Guardiola y Simeone

El pique estilístico entre Guardiola y Simeone no paró ni cuando acabó el partido. El entrenador del City se molestó cuando una periodista le afeó sus críticas pasadas. "No te equivoques. No critiqué al Atlético. No esperaba otra cosa del Atlético de Madrid, ya lo dije en rueda de prensa, era un partido completamente distinto", señaló.

Más incisivo fue Simeone en la réplica. "No, yo no tengo porque opinar y creer que uno hable mal o bien. Muchas veces aquellos que tienen un gran léxico son capaces de alabarte con un desprecio. No somos tan tontos aunque no tengamos tanto léxico", dejó caer.