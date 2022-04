Se retira la gran estrella del patinaje mundial con solo 16 años por no poder soportar la presión

Acostumbrados a ver cómo las estrellas se retiran en edades avanzadas, la decisión de Alysa Liu ha sorprendido a todos. La gran estrella del patinaje estadounidense ha decidido finalizar su carrera a los 16 años.

El principal motivo de la medallista es la presión. Así lo ha reconocido a través de un post en Instagram, donde se ha explayado y ha hablado abiertamente de su situación y su carrera como profesional.

"Estoy aquí para anunciar que me retiro del patinaje", comenzaba su relato. "Me siento muy satisfecha con cómo ha ido mi carrera en el patinaje. ahora que finalmente he terminado con mis metas y voy a seguir con mi vida", completaba.

"Voy a pasar todo mi tiempo libre con mi familia y amigos", apuntaba como su principal motivación tras dedicar gran cantidad de horas al patinaje desde los 5 años.

Una decisión que ya venía sobrevolando la cabeza de la deportista, sobre la que habían acechado los rumores de una pronta retirada que finalmente se han confirmado. Un adiós a una de las referentes del deporte de hielo estadounidense.

Estrella precoz

Pese a decir adiós al deporte profesional con 16 años, la adolescente ya es toda una leyenda en Estados Unidos. Lleva compitiendo desde los 5 años, es decir, once de trayectoria y ha llegado a representar a su país en unos Juegos Olímpicos. Sumó una séptima posición en Pekín 2022.

Su gran logro fue coronarse como campeona de Estados Unidos con trece años. Una soberbia hazaña que logró repetir en 2020, cuando volvió a triunfar de nuevo.

Además, también ha conseguido despuntar en los Mundiales. En este mismo año consiguió alzarse con un bronce en Montpellier. Una gran manera de cerrar su periplo al máximo nivel.