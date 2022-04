La espectacular predicción del exentrenador de las hermanas Williams sobre Alcaraz: "Va a ser el mejor de siempre"

El futuro de Carlos Alcaraz no parece tener fin. El joven tenista murciano no para de romper las barreras, principalmente tras coronarse como campeón del Masters 1000 de Miami a sus 18 años.

El mundo del tenis se ha deshecho en elogios hacia el español. Uno de los últimos en hacerlo ha sido Rick Macci, el que fuese uno de los primeros entrenadores de dos estrellas como Serena y Venus Williams. Una voz autorizada que sabe qué es lidiar con jóvenes promesas.

"Todo el mundo ve lo bueno que va a ser. Salvo por alguna lesión, será el mejor de siempre. Se que parece una afirmación loca porque ni siquiera ha ganado aún un Grand Slam", afirmaba en un vídeo en YouTube.

También hizo referencia a los puntos fuertes de Alcaraz sobre la pista, destacando su poder desde el fondo o su capacidad para golpear a la bola. "Tiene paciencia, pero lo que más me gusta es que no tiene miedo. Nunca he visto un chico de 18 años jugar como él en carrera y que vaya de la defensa al ataque en un abrir y cerrar de ojos. Su habilidad para ejecutar grandes golpes en carrera es misteriosa", completaba.

Tampoco faltó la siempre odiosa comparativa con los grandes dominadores del tenis mundial como Federer, Nadal o Djokovic, aunque el propio Alcaraz sale bien parado del asunto. "He visto a muchos jugadores entrar y salir, con mucha potencial. Roger y Rafa cuando era jóvenes, Djoker, pero ninguno que represente el pack completo", apuntaba.

¿Quién es Rick Macci?

Rick Macci fue un tenista profesional en la década de los 70. Pese a ello, su gran notoriedad llegó de la mano de la hermanas Williams, Serena y Venus, a las cuáles entrenó desde antes de su salto al profesionalismo. A ambas las llevó al estrellato, aupándolas hasta el número 1 y consiguiendo excelsos resultados.

Además, también ha entrado a otras grandes figuras del mundo del tenis como Andy Roddick, Maria Sharapova o Jennifer Capriati. Todos coinciden en que estuvieron en lo más alto de la clasificación.

Su importancia fue tal que sale en la película 'El Método Williams', filme galardona con el Oscar a Will Smith por su interpretación por el padre de las hermanas Williams.