Paula Badosa se borra por segundo año consecutivo de la Billie Jean King Cup con el equipo español

Paula Badosa no estará a las órdenes de Anabel Medina en la eliminatoria de la Billie Jean King Cup (la antigua Copa Federación) por consejo médico. La mejor tenista española del ránking WTA ha preferido parar para descansar, como ya hizo en 2021, después de los problemas físicos que sufrió en los últimos torneos de Miami y Charlestone.

"No es una decisión fácil, quien me conoce sabe lo complicado que es para mi no estar en una competición y esta me hacía especial ilusión", comienza Badosa en el mensaje que ha dejado en sus redes sociales para anunciar la noticia.

"Aconsejada por mi equipo médico, y debido a problemas físicos y médicos con los que he tenido que competir en las últimas semanas, seré baja de la convocatoria para la BJK Cup. Estaré animando a mis compañeras en la distancia con el deseo de competir codo a codo junto a ellas en la próxima convocatoria", ha escrito.

La seleccionadora tendrá que elegir ahora quién acompañará a Garbiñe Muguruza, Sara Sorribes, Nuria Párrizas y Rebeka Masarova para enfrentarse al conjunto de Países Bajos, cuya líder es Arantxa Rus (que entrena en España a las órdenes del español Julián Alonso) y que aún hoy ostenta el récord de mayor número de derrotas consecutivas en la historia de la WTA, entre 2013 y 2014.

La eliminatoria se disputará en el Maaspoort Den Bosch de la ciudad neerlandesa de Bolduque los días 15 y 16 de abril.