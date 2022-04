Dani Alves: "Si Xavi me deja fuera de la Europa League con 25 años, nos liamos a puñetazos"... y la respuesta del entrenador

Dani Alves concedió una entrevista a 'Mundo Deportivo' y 'Sport' en la que repasa lo más destacado de su segunda etapa en el Barça, en la que está asumiendo su papel secundario pero cumpliendo con creces cuando se le da la oportunidad de jugar.

Ese rol de apoyo fue el que llevó a Xavi a dejarle fuera de la Europa League, en la que el brasileño no está inscrito y que ve de esta manera:

"Siempre entendí que la vida son fases y sé en qué fase estoy ahora, más cerca del final que del principio. Si esto me lo hace con 25 años, nos liamos a puños quizás... pero ahora estamos aquí para ayudar al Barça y yo sé que le ha dolido tener que tomar la decisión de dejarme fuera", explica.

Unas declaraciones por las que fue cuestionado posteriormente Xavi, quien reveló que su lateral izquierdo le perdona todo: "A Dani le perdono todo. Cualquier cosa que diga, es un fenómeno. A veces os quejáis de que no tenéis titulares, con Dani es difícil escoger uno. Es un líder natural. Es un espectáculo, tanto para nosotros como para vosotros", dijo.

La celebración del Clásico

El sonoro 0-4 que el Barça le endosó al Madrid hace dos semanas en el Bernabéu fue toda una fiesta para el equipo azulgrana, que veía en esa victoria la culminación del 'efecto Xavi' y que Alves recuerda así:

"No estábamos sólo celebrando la victoria en Madrid, decían que para el Barça era un título ganar allí... Estábamos celebrando el baño que les pegamos, mis 400 partidos y la vuelta del equipo. Que no piense la gente del Madrid que estábamos celebrando que les metimos 4, porque otras veces les metimos cinco, o seis... Y salió barato... Lo justo hubiera sido un 0-6".

Mbappé, mejor que Haaland

En cuanto a los dos fichajes más cotizados del mercado, Alves, "jugando a ser director deportivo", se decanta por el jugador del PSG:

"No echaría el resto por Haaland. Sinceramente, yo no me gastaría mucho dinero en él. En Mbappé sí, pero en Haaland no. Estoy jugando a ser director deportivo, eh, pero yo apostaría antes por Mbappé. Me parece más completo en todos los aspectos. Si vas a hacer una inversión gigante, la tienes que hacer en el mejor. Si dependiera de mí, yo apostaría por Mbappé", detalló.