La familia de Maradona denuncia que la camiseta de 'la mano de Dios' subastada no es la auténtica

Cada vez que sale a relucir el nombre de Diego Armando Maradona aparece la polémica. Recientemente se anunció que la casa de pujas Sotheby's sacará a subasta la camiseta con la que 'El Pelusa' marcó dos goles en la victoria de Argentina sobre Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986, uno de ellos fue la famosa 'mano de Dios'. Pues bien, ahora la familia del astro avisa de que esa camiseta no es la auténtica.

Dicho de otro modo, la camiseta de Maradona que se calcula que alcanzará un valor alrededor de los 6 millones de libras (aproximadamente 7.2 millones de euros) no es la que llevaba puesta el futbolista cuando marcó los dos goles.

La elástica pertenece, por el momento, a Steve Hodge, centrocampista inglés que se la intercambió a Maradona tras el partido. "Le miré a los ojos, tiré de mi camiseta como si dijera '¿hay alguna posibilidad de intercambio?', y Maradona se acercó e intercambiamos las camisetas. Y eso fue todo. Fue tan simple como eso", explicó. Sin embargo la familia de Maradona dice que esa camiseta no es 'la buena'.

"Conociendo apenas un minuto a mi papá, dijo Dalma, sabés que esa camiseta no se la dio a nadie. La del primer tiempo, ok, la cambiás porque tampoco sabés lo que va a pasar en el segundo. Pero esa camiseta (la del segundo tiempo) no la tiene este hombre, pobre", explicó una de las hijas de Maradona en el programa radiofónico Un día perfecto de Radio Metro. "Lo sé fehacientemente. Claramente Hodge no la tiene. Entiendo que pueda creer que la tiene, pero no la tiene. No es esa camiseta".

A pesar de la polémica, la subasta sigue en pie y la camiseta cuenta con la autentificación de Sotheby's, que contrató a una empresa dedicada a las comprobaciones de autenticidad antes de lanzar la puja.