El Vissel Kobe de Andrés Iniesta ficha a Miguel Ángel Lotina para evitar el descenso

ロティーナ監督と新しいコーチングスタッフのもと、セレッソ大阪戦に向けての準備が続いています。💪🏼



Preparations for the Cerezo Osaka match are underway with the new coaching staff. 💪🏼#visselkobe #ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/AcYyaKqmNj