La desgarradora despedida de la mujer de Javier Imbroda: "Nada podrá llenar el inmenso vacío que me dejas"

El fallecimiento de Javier Imbroda ha dejado a un gran vacío en el mundo del deporte y de la política. Especialmente significativa está resultado su ausencia para la persona con la que compartía su día a día, su mujer Salvadora Acosta.

A lo largo de la semana había recibido distintos homenajes en las canchas de baloncestos y por parte de sus compañeros de política. El último ha llegado de su viuda ha querido compartir un texto a través de las redes sociales dando muestras de todo lo que sentía por Imbroda. Unas palabras cargadas de amor que muestran la gran relación que tenían ambos.

"Mi querido Javier, nada en en el mundo podrá llenar el inmenso vacío que me dejas, porque inmenso era nuestro amor. Cada palabra de aliento y cada muestra de cariño que estoy recibiendo me ayuda, no sabes como", señalaba en primera instancia.

Por eso en mi nombre y en el tuyo, quiero agradecerles a todos y cada uno de ellos el amor que nos están mostrando en éste momento de tanto dolor.

Gracias de corazón.

Salvadora Acosta

Y a ti, cariño mío, donde estés, decirte que siempre, siempre, estarás conmigo. Te quiero — Javier Imbroda (@javierimbroda) April 7, 2022

Unas frases que han conquistado a todos los seguidores del político, que no han dudado en compartirlo a modo de homenaje al que fuese el seleccionador de España de baloncesto.