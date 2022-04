La bonita imagen del tenista Steve Johnson con su hija tras ser eliminado: "A ella no le importa si gano o pierdo"

Steve Johnson no vivió su mejor tarde como tenista en las pistas de Houston. El veterano jugador cayó derrotado en la primera ronda del torneo estadounidense.

A pesar de caer eliminado, en la entrevista final Jonhson dejó un emotivo momento delante de las cámaras. Tras ser preguntado por la derrota, el jugador echó la vista a la grada donde estaba su mayor fan: su hija Emma.

"A ella no le importa si gano o pierdo", fueron las palabras del californiano mientras no dudaba en observar a su retoño, que no paraba de hacerle gestos. Una vez terminadas las preguntas, no dudó en ir a por ella y cogerla en brazos, mostrando la complicidad que tiene con ella a pesar de su corta edad.

"A ella no le importa si gano o pierdo" 🥺@SJohnson_89 y Emma nos tienen: 😍@mensclaycourt | #USClay pic.twitter.com/KEwJdrZK3m — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) April 6, 2022

Steve Johnson y su compañero Sam Querrey no pudieron superar a la pareja formada por Matthew Ebden y Max Purcell tras caer derrotados por un contundente 6-2 y 6-2 en el torneo disputado sobre tierra batida.