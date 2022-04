Tiger Woods vuelve a la alta competición acaparando los focos y siendo la verdadera atracción del Masters de Augusta

La estrella del golf mundial Tiger Woods, alejado de la competición desde febrero de 2021 como consecuencia de un gravísimo accidente de tráfico en el que casi perdió una pierna, ha llegado a Augusta National, la sede del primer grande del año, con el paso firme y dispuesto a repetir su victoria de 2019, la última de las cinco que atesora.

"Si me llegas a decir el año pasado cuando pasó el accidente que Tiger iba a jugar con lo que se hizo en la pierna, no me lo hubiese creído. Me sorprende que sea capaz de hacer esta camina tan dura", dijo a EFE el español Jon Rahm durante su conferencia de prensa. "Tiger es único para el deporte del golf y atrae unas masas que otros no podemos".

"Lo que está haciendo Tiger es muy difícil. El año pasado tuve que infiltrarme solo para poder jugar. Es muy duro caminar y las horas antes y después del torneo se hacen días muy largos. Sé por lo que está pasando", dijo el estadounidense Brooks Koepka. "Es sumamente difícil caminar en Augusta cuando no tienes las mismas piezas que solías tener. Es un grande, es Augusta y no importa cuánto te duela, buscas la manera. Si hay alguien que pueda hacerlo es él", agregó Koepka sobre Tiger.

The game's ultimate competitor has returned to Augusta National. #themasters pic.twitter.com/QoAjuvBKj1 — The Masters (@TheMasters) April 6, 2022

"Cambia el torneo cuando Tiger está acá. Se siente en el público que va con otra actitud. Tiger aporta mucho al golf mundial y tenerlo aquí con nosotros es impagable", comentó el chileno Joaquín Niemann.