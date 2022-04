Marc Márquez regresa al Mundial de MotoGP este fin de semana en el GP de las Américas

Ayer confirmamos las buenas sensaciones de estos últimos días sobre la #CBR600rr y tras el ok médico... Nos vamos a Austin!🔜🇺🇸

Yesterday I confirmed the good feelings of the last few days on the #CBR600rr, and with the medical approvement...we are heading to the #AmericasGP! ✊🏼 pic.twitter.com/m9uTX8IPj7