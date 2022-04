Ronald Araujo, a un paso de renovar con el Barça: "Las partes se están acercando"

Lograr la renovación de Ronald Araujo es una prioridad para Joan Laporta y su junta directiva y conseguirlo está muy próximo después de la reunión de este martes entre Mateu Alemany y Edmundo Kabchi, representante del jugador uruguayo. "Las dos partes se están acercando", afirmó a la salida el agente.

Hubo buena sintonía en la reunión, que se produjo este martes por la tarde en el restaurante barcelonés ‘Sushi 99’, y Kabchi lo confirmó ante los micrófonos de un buen número de medios de comunicación concentrados a la salida del local. "Hay un acercamiento importante entre las partes, buena intención por las dos partes, pero todavía no he hablado ni siquiera con el jugador. Ahora me juntaré con él. Pero la predisposición es buena por las dos partes", afirmó el representante.

"Estamos en buenos términos, las dos partes se están acercando, esperemos que en las próximas horas o próximos días ya tengamos un acuerdo total de parte de las dos partes", explicó Edmundo Kabchi. «Estamos bien, no hay ninguna diferencia grande, faltan nada más detalles. Hay buen ambiente, buena predisposición» añadió.

La predisposición de Araujo es total, como ya ha confirmado el jugador en varias ocasiones, y así lo ratificó su agente. "La prioridad del jugador es quedarse. El club está haciendo lo que corresponde y nosotros también", finalizó Edmundo Kabchi.

Araujo es uno de las sorpresas positivas de la temporada, en la que ha pasado de promesa a realidad e indiscutible en los onces de Xavi Hernández. Infranqueable en el uno contra uno, su poderío físico y aéreo han convertido a la defensa del Barcelona en una de las mejores de la Liga durante este 2022. Su tremendo juego aéreo no solo es importante en defensa, también en ataque, donde ya ha aportado cuatro goles de cabeza esta campaña, el último de ellos en el Santiago Bernabéu en la goleada al Real Madrid en el Clásico (0-4).