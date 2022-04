Karim Benzema ilusiona al madridismo a costa de Mbappé: "Creo que con él marcaríamos el doble de goles"

El delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema, insistió una vez más que le gusta jugar con su compatriota Mbappé y que con él en el equipo madridista marcarían "el doble o el triple de goles", mientras que deja claro también que no ha enseñado a Vinicius Junior a "jugar al fútbol" sino a mejorar la toma de decisiones.

"Me gusta jugar con él en la selección y me gustaría jugar con él en el Real Madrid. Creo que marcaríamos el doble de goles. ¡O tal vez incluso el triple!", señaló entre risas Benzema en una entrevista al diario L'Equipe que se publica este martes.

El de Lyon, que dice "a menudo" que su compatriota podría ser un buen complemento para el ataque madridista que forman él y Vinicius Junior, recalcó que se entiende "bien" con el actual jugador del Paris Saint-Germain porque saben "lo que va a hacer el otro".

"Por ejemplo, a los dos nos gusta ir a la izquierda, pero nunca estaremos los dos al mismo tiempo y uno entrará o la buscará en profundidad", añadió el internacional que no esconde que tener buena compenetración con sus compañeros de ataque es "lo principal" para él. "Analizo con precisión el juego de cada jugador para saber a dónde irá en diferentes situaciones", consideró.

Benzema también se deshace en elogios con otros compatriotas como el jugador del FC Barcelona Ousmane Dembélé, que le gusta "mucho". "Desequilibra, sabe jugar al toque y mete centros magníficos", opinó del extremo, mientras que de Antoine Griezmann advierte que es "un jugador 'top' mundial" con unas "inmensas cualidades".

"Yo no enseñé jugar al fútbol a Vinicius. Todo lo que hice con él fue hacerle cambiar de opinión porque antes tenía una idea para desbordar y luego era como 'ya veremos qué hago'. Hoy desborda sabiendo si marcará, centrará, penetrará... Todo el mundo este año dice 'Vinicius esto, Vinicius aquello', pero es el mismo jugador de la temporada pasada. La única diferencia es que ahora toma las decisiones correctas. Él piensa y esto es lo que le enseñé", remarcó sobre el extremo brasileño del Real Madrid.

Sobre el Balón de Oro, el lionés no esconde que "es un objetivo". "Sobre todo porque creo que el año pasado no estaba muy lejos, pero no había ganado un trofeo con mi club. Es una motivación, pero no sólo personal, incluyo al equipo, porque si logro llevarle a ganar trofeos, inevitablemente habrá recompensas individuales", se sinceró.

No ve tan favoritos a City, Liverpool y Bayern

En cuanto a la Champions League, Benzema advierte que "no hay favorito" en la eliminatoria contra el Chelsea inglés. "Contra el PSG éramos, quizás, favoritos en la ida, y a la vuelta, el PSG se había convertido en ultrafavorito, así que eso no significa nada. El Chelsea es un muy buen equipo, pero iremos a Londres a buscar un buen resultado", apuntó.

Además, no está de acuerdo en que los favoritos sean el Manchester City, el Liverpool o el Bayern. "No lo veo así en absoluto. Veo los partidos y en el City, su objetivo es mantener el balón y hacer una posesión larga en el campo contrario, pero aún no se ha enfrentado a un equipo que les ataque bien a la espalda. El Liverpool es lo mismo, es muy bueno, pero sobre todo en casa, y el Bayern es un equipo que marca goles pero también concede mucho. El equipo que más miedo me daba era el PSG", opinó el '9'.

Finalmente, el francés espera acabar su carrera estando "orgulloso" de lo que ha hecho. "Mi principal objetivo era tratar de convertirme en una especie de delantero 'ideal'. Admiraba a Ronaldo Nazario porque revolucionó la posición cuando yo era pequeño y después nadie puede hacerlo que hizo, es imposible. Nadie se le acerca y cada vez que decimos que este jugador recuerda a Ronaldo es una invención. Si he revolucionado el puesto de delantero a mi manera, ese es mi mayor logro", sentenció.