Cazan al árbitro Mateu Lahoz diciendo a un jugador "me debes una" en el descanso del Getafe-Mallorca

Mateu Lahoz fue el colegiado encargado de dirigir el Getafe-Mallorca correspondiente a la Jornada 30 de LaLiga, en el que los madrileños se impusieron por 1-0 en los minutos finales del choque. Sin embargo, la polémica rodeó al encuentro por una palabras que el árbitro dedicó a un jugador durante el descanso.

Los micrófonos de Movistar cazaron a Mateu Lahoz hablando con Enes Unal en el descanso, diciéndole "me debes una, me debes una". Además, para todavía engordar más el asunto, en el minuto 40 de la primera parte de puede escuchar a Unal decir al árbitro "no me eches".

Las palabras Mateu Lahoz han desatado todo tipo de opiniones, como la de Iturralde González en el Carrusel Deportivo. "¿Cómo que me debes una? ¿Que yo debía haber hecho una cosa, no lo he hecho y por eso me debes una? Eso se llama prevaricar (...) ¿Qué le debe un jugador a un árbitro? No le debe nada. Aquí nadie debe nada a nadie", opinó el exárbitro.

Tras una actuación con varias decisiones polémicas por parte del árbitro, el Mallorca se considera muy perjudicado y pretende hacer llegar su sentimiento a LaLiga y la RFEF.

"No son excusas, pero claramente creemos que el penalti no ha sido. Es una decisión que no entendemos. Y luego está la expulsión de Russo, que estaba por ahí. Tampoco vemos por qué Russo tiene que ver la primera amarilla", comentó Alfonso Díaz, CEO de Negocio del Mallorca.