Quién es Davide Ancelotti, el hijo de Carlo que dirige al Real Madrid ante el Celta de Vigo

Ancelotti estará en el banquillo de Balaídos para dirigir al Real Madrid ante el Celta de Vigo, pero no será Carlo, sino Davide Ancelotti. El entrenador blanco dio positivo en Covid-19 y, aunque no está obligado a guardar cuarentena según la normativa que acaba de entrar en vigor, ha preferido quedarse en casa hasta que no se recupere al 100%.

De esta manera será su ayudante Davide, que además es su hijo, el que tendrá la primera oportunidad de su vida como primer entrenador en España. Preparador físico y licenciado en Ciencias del Deporte, ha acompañado a su padre en los últimos equipos en los que ha estado como técnico.

Primero lo hizo como preparador en la cantera del PSG, para después formar parte del 'staff' técnico de su padre en el Bayern, el Nápoles y el Everton, además de en la primera etapa de Carlo Ancelotti en el Real Madrid, donde conquistó la décima Champions de la historia del club. No será la primera vez que Davide sustituya a su padre en un partido: en Italia, después de que Carlo fuera expulsado en un partido contra el Atalanta, el preparador se puso al frente del Nápoles para un partido ante la Roma en el Olímpico: perdió 2-1.

Táctica, balón parado y 'amigo' de los jugadores

La labor de Davide Ancelotti como segundo de su padre va más allá de sustituirle en caso de necesidad. Se le considera un gran experto en táctica y es el encargado de entrenar las jugadas a balón parado con los futbolistas.

Además, su carácter cercano le ha convertido en una suerte de confidente para los futbolistas, algo en lo que ha destacado en todos los equipos donde ha estado.