Piqué no ve problemas entre el independentismo y la Selección: "Es compatible serlo y jugar con España"

Gerard Piqué no deja indiferente a nadie cuando habla. El capitán del Barcelona no tuvo alguno a la hora de hablar de cualquier tema durante su charla con Jordi Wild, en su canal llamado The Wild Project. Los temas como la política, el independentismo, su relación con Bartomeu o Guardiola fueron alguno de los tratados.

Poco tardó el central culé en dar su versión sobre la compatibilidad de ser independentista y representar a la Selección. "Creo que es compatible ser independentista y jugar con España. Hay jugadores que se nacionalizan para jugar con España y no sienten España. ¿Qué es sentir los colores? No te voy a decir si lo soy o si no lo soy. El voto es secreto y cada uno tiene que mantener su privacidad y eso no te puede penalizar de cara a una carrera profesional", plasmaba el jugador retirado del combinado nacional. Pese a sus palabras, el propio Piqué no se mojó sobre su idea política.

La mentira de Bartomeu

Otro tema candente fue cómo discurrió todo con Josep María Bartomeu, que tuvo que abandonar la presidencia del Barça tras los problemas económicos que acuciaban al club. El defensor, no tuvo palabras de agradecimientos para él. "No saber afrontar los problemas. Los últimos tiempos no lo vimos nunca por la Ciudad Deportiva. ¿Por qué me cruzo con Bartomeu? Cuando me miente a la cara con el Barçagate. El club contrata unos servicios para criticar a jugadores. Nos dice a la cara a Leo y a mí que él no sabía nada", señalaba.

No sé quedó ahí el futbolista, que siguió azotando al ex directivo del equipo culé. "Luego me entero de que sí lo sabía. Que me mintiera a la cara en un hecho tan grave... al menos da la cara y pide perdón. Salí como un imbécil a defenderlo", matizó.

Una mala praxis del por aquel entonces máximo mandatario del Barça que no gustó nada al capitán del equipo y que acabó con el desgaste de su relación.

La rivalidad con el Espanyol

Pese a que los enfrentamientos contra el Real Madrid son el Clásico del fútbol español, Piqué tiene clara cuál es su rivalidad favorita: el Espanyol.

"Diría que es mejor que el sexo. Lo disfruto muchísimo más que contra el Madrid. Es una rabia contenida, un resentimiento de años. Los del Madrid son unos señoritos y bienquedas", recalcó el líder culé.

Un dato que tampoco quiso olvidar el también empresario fue su presupuesto, comparándolo con el del conjunto perico. "Hace tiempo que tengo tanto dinero como el presupuesto del Espanyol. Me gusta más ir al campo del Espanyol que al del Madrid. Yo me alegro cuando el Espanyol sube a Primera porque voy a ir allí a jugar", recalcaba Piqué.

Tampoco quiso olvidarse de uno de los grandes artífices del Barcelona más ganador y que fue su entrenador durante varios años, Pep Guardiola, con el que su relación fue de mejor a peor. "Hay momentos de altiajos. Los primeros tres años fueron un camino de rosas y el último fue brutal. Seguro que también por mi culpa. No sabes por qué las cosas se empiezan a torcer, las relaciones a enturbiar", sentenció.