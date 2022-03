El GP de Argentina de Moto GP no empieza de la mejor manera. Los pilotos de la categoria reina no podrán disputar los primeros entrenamientos libres debido a que el material de las distintas escuderías no han llegado al destino.

Una consecuencia derivada de la guerra entre Ucrania y Rusia. Por inverosímil que parezca, no se han podido realizar todos los portes al país sudamericano, lo que ha provocado un desabastecimiento en los vuelos. Los problemas para trasladar todo el material desde Lombok (Indonesia) hasta Termas de Río Hondo (Argentina), que se realiza en cinco aviones, derivó de un falló de uno de ellos en Kenia. Eso provocó un fallo en cadena que ha afectado a la gran mayoría de equipos.

Una de las razones añadidas es el desabastecimiento de los vuelos de mercancías, ya que el país dirigido por Putin aglutina la gran mayoría de vuelos dedicados al traslado de materiales, dando lugar a una complicada situación para desarrollar una logística adecuada para este Gran Premio.

Como medida extraordinaria, desde Dorna han decidido programar los entrenamientos libres para el sábado por la mañana, es decir, comenzarlos horas antes de la clasificación, para que así los pilotos puedan sumar rodaje sobre la pista.

El máximo responsable del Mundial y CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, ha dado a conocer la versión de los problemas logísticos que ha tenido tras el GP de Indonesia.

"Hemos aprendido mucho en estos 30 años con vuelos de mercancías. El problema se ha agravado por la guerra de Ucrania. Muchos de los aviones de mercancías eran rusos. El 20 por ciento ahora no está disponible por las sanciones. No tenemos más solución que esperar que la reparación de los aviones de Mombasa vaya bien", ha señalado Ezpeleta en su intervención para explicar lo sucedido.