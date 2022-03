Tebas: "Prefiero una liga femenina con 5.000 aficionados en todos los partidos que con 90.000 en uno"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, expresó su alegría porque el Camp Nou batiera este miércoles el récord mundial de asistencia a un partido de fútbol femenino durante el FC Barcelona-Real Madrid de la Liga de Campeones, pero opinó que prefiere que "haya una liga femenina con 5.000 aficionados en todos los partidos que con 90.000 en uno".

"Me alegro de que vaya la máxima gente posible al Camp Nou, pero lo importante no es que un día vayan 90.000 si no que vayan todos los fines de semana y a todos los partidos, donde se pasa a decenas y centenares de espectadores y en eso es donde hay que trabajar. Prefiero una liga femenina con 5.000 aficionados en todos los partidos de los fines de semana que con 90.000 en un partido", expresó Tebas durante el acto de presentación de un convenio de inclusión sociolaboral con 'Burger King' para incorporar a puestos de trabajo a jugadores y jugadores de LaLiga Genuine.

El dirigente también apuntó que "el crecimiento del fútbol femenino va a ir de la mano de la liga profesional que se ha creado". "Vamos a ver si se termina de constituir y el papel que juegan nuestros clubes", indicó.

De todos modos, aclaró que LaLiga no va a jugar ningún papel en esta liga profesional y que únicamente va a "participar indirectamente" porque hay equipos femeninos que forman "parte de la estructura" de sus clubes profesionales. "Ya veremos después lo que pasa, pero hay que ir paso a paso porque no ha sido fácil que se haya constituido. Nosotros tenemos una relación muy intensa porque 13 de los 16 clubes pertenecen a la Liga", subrayó.

El nuevo formato de la Champions

Por otro lado, Tebas recalcó que "no es partidario de los coeficientes", en relación a las dos plazas que se podrían otorgar por esta vía en el nuevo formato de la Liga de Campeones a partir de 2024. "El modelo no me gusta, pero no afecta gravemente a nuestra competición", añadió.

Sí ve mejor el nuevo control financiero que quiere imponer la UEFA, que ahora se va a llamar "el 'fair play' de sostenibilidad" y que también está apoyado por la Asociación Europea de Clubes (ECA), que preside Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG y con el que siempre ha sido muy crítico en este aspecto por considerar que es un 'club-Estado'. "Será para todos, no sólo para el PSG. Para los 170 de la ECA y para el fútbol español es muy bueno", advirtió.

El presidente de LaLiga se refirió también a las palabras de Joan Laporta sobre que quiere un 'crack' para Xavi Hernández. "Ojalá lo consigan, pero para eso deben dar muchos pasos. Además, habrá que ver cual es el que quiere regalar porque para unos, uno puede ser un 'crack', y para otros no", remarcó.

Finalmente, se mostró satisfecho por el nuevo acuerdo entre Movistar+ y DAZN para emitir los partidos de LaLiga Santander porque hará que el "fútbol se vea por más lugares", y consideró "una discusión un poco estéril" debatir sobre si es idóneo celebrar o no el Mundial en Catar porque ya "está allí". "Que se celebre en las mejores condiciones de seguridad, que sea un éxito y que sirva para que consigamos más derechos para todos los trabajadores y mujeres de Catar", zanjó.