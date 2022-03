La patinadora Sara Hurtado se vuelca con Ucrania: "Ahora mismo lo último que tenemos que hacer es estar callados"

Sara Hurtado (Madrid, 1992) llega a la redacción de 20minutos a la carrera, porque no para. Ella misma admite que está metida en mil y un proyectos, que van desde ser comentarista televisiva hasta ayudar a los que lo necesitan, y que no le da el tiempo, pero el que ha impulsado para este fin de semana en la capital le hace profunda ilusión.

El Palacio de Hielo, el lugar donde aprendió a patinar siendo una niña, albergará este fin de semana un evento muy especial: 'Sobre hielo por la paz'. La propia Sara ha sido su impulsora, después de ver cómo Rusia ha atacado a Ucrania. Ella misma lo vivió muy cerca: hasta el pasado mes de febrero vivía en Moscú, su hogar desde hace 6 años. No le importa que su apoyo a las víctimas le pueda acarrear consecuencias y, con su habitual desparpajo, ha decidido ofrecer lo que mejor sabe para aportar su granito de arena.

¿Qué es 'Sobre el hielo por la paz' y por qué se ha embarcado?

He organizado un evento solidario en el Palacio de Hielo para ayudar a World Central Kitchen (la ONG del chef José Andrés) en toda su labor en Ucrania. Desde que volví de Moscú estaba con el ‘run-run’ de hacer algo y me vi pensando: ‘Yo sola no sé qué hacer, no tengo la capacidad necesaria para hacer algo verdaderamente importante’. Lo que tengo es mi deporte, el hielo, que tiene la capacidad de juntar a gente, hacer disfrutar, compartir. Unir que es lo que más necesitamos. La suerte que tengo de tener un grupo de gente que me rodea magníficos, y en cuanto hablé con el gerente de la pista, con una compañera en la Fundación Deporte Joven y con la gente de OeOe Márketing, todos me dijeron: ‘a por ello’. Haciendo equipo es como salen las cosas grandes.

Madrileños por el mundo: ¿cuánto lleva viviendo en Moscú?

Uff (risas). Si contamos cuarentena, que no sé si contarla porque ese año fue raro, seis años ya entre unas cosas y otras.

Ahora que hay una cierta 'rusofobia', ¿qué diferencias hay entre la sociedad rusa y la española?

A nivel cultural hay cosas diferentes. Sus prioridades son otras. Son muy supervivientes en ese sentido. No entienden tanto la colectividad como nosotros, porque lo han pasado tan mal y han tenido que buscarse la vida hasta niveles inimaginables que dicen: ‘bueno, si me tengo que morir con Covid, con guerra o con lo que sea, pero voy a intentar todo lo que esté en mi mano para estar bien yo y mi familia’. Son muy de prioridades, la base es yo, mi familia y mis amigos. Son muy leales, de hacer piña muy rápido y estar ahí siempre que lo necesites y cuando lo necesites. En general, notas que es un pueblo muy luchador y muy resistente. Lo que les eches, aguantan.

¿Cómo vivió los días previos a la invasión? ¿Se ocultaba la información en los medios rusos o se vivía tensión?

Yo en realidad no sigo mucho los medios rusos, toda la información la saco de mis compañeros que están allí, de corresponsales, de twitter y demás. No se notaba una alteración muy palpable, pero sí se notaba ‘shock’. Se notaba el ambiente ‘raruno’, y lo veías en sitios como los cajeros automáticos que había colas y no se podía sacar efectivo, en las calles por la cantidad de militares que había vigilando que no hubiese agrupaciones. No podías estar en la calle con los brazos cruzados más de 25 minutos, porque igual venía un policía y te pedía los documentos y preguntaba. Notabas ese tipo de ambiente de tensión.

Pero, como te decía, el ruso va a tirar. Tiene que trabajar, ganarse la vida y va a tirar hacia adelante. Sea con conflicto bélico, operación militar especial o como lo quieras llamar. La gente rusa básica va a tirar hacia adelante, pero sí se nota el ambiente muy enrarecido.

Entiendo que para Kirill Jaliavin, su compañero de patinaje, debió ser un poco raro dejar Moscú para venir a España...

Bueno, es un poco malagueño, que le gusta el gazpacho que no veas. Le hacen los ojos chiribitas (risas).

¿Le costó convencerle para salir de allí?

Más que decirle yo nada, el primer día que saltó el conflicto fuimos a entrenar. Hablamos con los entrenadores y el equipo y vimos que esto era serio. ‘¿Nos tenemos que preocupar?’. Íbamos a volver a Madrid igualmente el 13, así que pensamos que, bueno, como íbamos a volver, a ver si esto no iba a más… Pensábamos que iba a ser cosa de un par de días, de… ‘Ay, voy a hacer cosquillas a Ucrania y me vuelvo’. Pero cuando vimos a los días siguientes que Europa cierra espacio aéreo, que nuestras tarjetas no funcionan… Vimos que esto era serio. Hablando los dos dijimos que los dos teníamos que volver a España.

Kirill fue muy resolutivo y muy racional. Dijo: ‘Esto es lo que tengo que hacer y es lo mejor que puedo hacer por mi y por mi familia’. También están aquí su mujer y su hijo pequeño, que cumple 2 años en octubre, es un bebé. Fueron tres días de estar toda la mañana en el consulado y toda la tarde haciendo maletas y recogiendo nuestras cosas, regalando unas, cogiendo otras… Fueron unos días de caos, un día malo muy largo.

¿Se ve volviendo a Moscú pronto?

Me encantaría. No tanto por la parte deportiva, que sí porque nuestro equipo está ahí y son los que nos ha acompañado en este camino, pero también en lo personal. Moscú o San Petersburgo son ciudades que me lo he pasado muy bien y son ciudades bellísimas, con gente muy buena y que me han aportado muchísimo. Me gustaría que esto acabase pronto y que esto se normalice todo, y que más gente pueda conocer Rusia y lo bonito que tiene Rusia.

¿Teme consecuencias por parte de las autoridades rusas por su apoyo a los ucranianos?

El riesgo está ahí. Siempre he viajado a Rusia con un visado que me emitía la Federación Rusa de Patinaje. Sé que con este tipo de eventos públicos hay una parte política por debajo que me puede perjudicar en un futuro, pero no me importa correr ese riesgo porque creo que ahora mismo lo último que tenemos que hacer es estar callados. Es ese silencio lo que favorece que estos conflictos surjan y se prolonguen en el tiempo.

Cuantas más voces nos juntemos y cuantos más eventos y acciones activas haya, esto acabará antes. O por lo menos como yo lo veo es que el daño que esto va a provocar sea el menor posible. Que la gente no muera de hambre, que ya les están cayendo bombas encima de su casa, que me parece el terror máximo. Ese miedo y ese impacto psicológico no se va a arreglar con un plato de comida, pero esta parte tan básica les dignifica. Salen de sus casas huyendo y lo primero que tienen al cruzar la frontera es comida suya, caliente... Alimento, es lo más básico de todo que para un ser humano debería estar asegurado.

Se ha estrenado recientemente como comentarista de los Juegos Olímpicos de invierno, en Eurosport... ¡y vaya Juegos que le tocaron!

Ha sido impactante en todos los sentidos. Lo que me da mucha pena es que todo este dilema ha quitado foco al deporte, a lo que son realmente unos Juegos Olímpicos. Al deporte, a lo que son realmente unos Juegos y cómo cada uno se supera y ha hecho un camino distinto para llegar a ese punto.

Todo eso estaba manchado por ‘el caso Valieva’. Te quedas como ‘Yo ayer estaba comentando lo magnífico de lo que consiguió con el hecho histórico de hacer los cuádruples y al día siguiente era la pesadilla antideportiva que es un caso de doping, que va en contra de todos los deportes. Y luego ver el tipo de sustancia que era, cómo había sido, cómo su propio Comité Olímpico quería hacer caso omiso de todo… Estamos hablando de una niña. Era todo lo que se me pasaba por la cabeza, el ser humano detrás de todo esto. Que además iba a competir. Fue durísimo comentar ese programa largo, porque me daban ganas de saltar al hielo y decir: ‘¿pueden parar la música, por favor?’. Estaba sufriendo. Creo que ese programa no se le ve a olvidar en mucho tiempo.

Han sido unos Juegos Olímpicos muy interesantes, pero me hubiera gustado que hubiesen tenido más repercusión que por un caso de dopaje.

Hablando de competiciones: ¿cuándo vuelve a calzarse los patines? Aparte de este fin de semana, claro.

La vuelta a la pista ahora mismo la noto tan lejos emocionalmente… Todavía estoy aterrizando de todo lo que nos ha pasado en este mes. Ha sido una temporada muy dura de clasificación, que no ha salido como esperábamos. Nos hemos quedado a gusto con nuestro trabajo, y estamos muy satisfechos de todo, pero no deja de ser un mazazo fuerte de digerir. Kirill y yo estamos en ello.

La temporada siguiente empieza en septiembre, y de aquí a septiembre puede pasar de todo. Lo bueno es que tenemos tiempo para reposar, hacer balance de todo y decidir con qué queremos ir de ahora en adelante, cuál es nuestro objetivo para la próxima temporada.

Tengo ganas de ponerme los patines y solo patinar. Le decía a un compañero que echo de menos esos días de entrenamiento duro que nos ponen tres programas seguidos que ves como una montaña y ahora digo: ‘por favor, dame programas’. Es un problema mínimo con todo lo que está pasando.

La veo con ganas de volver a unos Juegos. ¿Llegará a Milan-Cortina D'Ampezzo 2026?

Es que son cuatro años… Y cuando ya estás en los 30, para un patinador eres mayor por no decir viejuno. En esta disciplina vienen temporadas de jóvenes y oleadas de nuevo talento que es muy complicado de mantenerse ahí arriba. Y también tu propio físico, que cada vez cuesta más entrar en un buen ritmo, mantenerlo, evitar lesiones… Es difícil de gestionar, no imposible, pero cuatro años… Lo veo demasiado ambicioso para el nivel que estamos acostumbrados a ofrecer. Si vamos, es al 200%. Porque ir por hobby no es nuestro estilo.