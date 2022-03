El mensaje por radio de Lewis Hamilton que retrata su situación: "¿Dan puntos por llegar en esta posición?"

Lewis Hamilton está en una zona desconocida para él desde hace mucho tiempo. Optar a una victoria se ha convertido en una quimera y casi tiene que dar gracias por ser candidato a puntos. En Arabia Saudí no tuvo la fortuna que le acompañó en Bahréin, y se tuvo que conformar con un 10º puesto y gracias.

Tal es su desubicación, que el mensaje que dejó por la radio cuando estaba parando el coche resume perfectamente su sensación. "¿Dan puntos por la décima posición?", preguntó a su ingeniero Peter Bonnington, que entre irónico y resignado, le contestaba con un lacónico "Sí, nos llevamos un punto".

Para Hamilton es extraño salir de una carrera con solo un punto en el zurrón. Desde que debutó en 2007, el heptacampeón ha conseguido casi 14,5 puntos de media en cada carrera disputada, lo que da buena muestra de su superioridad durante el reinado de Mercedes. De los 290 GPs que ha disputado hasta el momento, ha sumado en 251, pero sabe que ahora mismo incluso mantener esta línea es complicada.

¿Adiós al título?

Aunque solo han pasado dos carreras de las 22 confirmadas ahora mismo (23 si encuentran sustituto para Rusia), ya hay muchas voces que descartan a Mercedes del título. La falta de potencia en el motor es un factor que no pueden arreglar, al estar ya congelados, por lo que salvo una debacle de los Red Bull y los Ferrari, este año las flechas plateadas se quedarán atrás.

Es la opinión de Ralf Schumacher, expiloto y actual comentarista de Sky Alemania. El hermano del káiser y tío de Mick Schumacher es claro. "En el pasado, Mercedes siempre podía usar su motor y lograba obtener más potencia que sus rivales. Es diferente este año porque probablemente no puedan llegar al límite", dijo, y apuntó al posible problema con el nuevo combustible ecológico que ya se barrunta como el señalado... pero no el único.

"Tal vez sea necesario mejorar en términos de combustible. Y luego está el coche. No es lo suficientemente eficiente en términos de resistencia al aire y carga aerodinámica. Mercedes solía compensar esto con su potente motor, pero no este año. En carrera, la velocidad de Mercedes no fue mala, pero aun así estuvo casi un segundo por detrás de Red Bull y Ferrari. Veo que hay pocas esperanzas de que Mercedes se meta en la lucha por el Mundial de F1. Creo que ahora les toca encarar un momento difícil", auguró.