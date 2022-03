¿Sin tiempo para hacer deporte? Los mejores pedales estáticos para ejercitar las piernas o brazos (¡incluso en el sofá!)

Pasar muchas horas sentado en una oficina, con horarios que te roban la mayor parte del tiempo, conlleva que muchas veces no queden horas libres para el ejercicio físico. Además, si el tiempo atmosférico no acompaña, como las últimas semanas, y nos quedamos en casa, el cuerpo se puede acostumbrar al sedentarismo y acarrear problemas de circulación, entre otros. No obstante, existen soluciones cuando el empleo no nos dejan tiempo para levantarnos de la silla y hacer ejercicio. Por ejemplo, puedes practicar deporte sin moverte de tu silla de trabajo o, incluso, en el sofá si terminas la jornada laboral muy cansado o cansada.

Si te preguntas cómo, la respuesta es sencilla: con los pedaleadores estáticos, esas mini bicicletas, compactas y de peso ligero, con las que entrenar las piernas cuando pasas mucho tiempo sentado. Además, estos objetos deportivos ayudan a la circulación y los puedes usar también ¡para fortalecer los brazos! Y es que, el tamaño y pesaje de estas máquinas de pedales estáticos se pueden usar en cualquier rincón de casa, incluso teletrabajando. Eso sí, prestando especial interés, como en cualquier ejercicio, a la postura (espalda recta y apoyada en una superficie lisa y estable).

Si también quieres adentrarte en este mundo saludable y práctico, existen muchas minibicletas estáticas, solo hay que saber dónde buscar y desde 20deCompras recomendamos Amazon por su amplio catálogo. Desde 30 euros puedes encontrar modelos plegables, ligeros y que disponen, incluso, de control digital como el de la marca T-Lovendo.

No obstante, si lo que buscas es un acierto seguro, desde 20deCompras te recomendamos los pedales estáticos de la marca Ultrasport, porque cuentan ya con más de 8.820 valoraciones de usuarios en el ecommerce, de los cuales, el 80% le otorga 4 o 5 estrellas a este producto. Por menos de 50 euros puede ser tuyo este entrenador doméstico compacto.

La pequeña bicicleta de 'fitness' es ideal para fortalecer los músculos de brazos y piernas. Amazon

Múltiples beneficios

Uno de los principales beneficios de los pedales estáticos es que ayudan a mejorar la movilidad articular de los tobillos, rodillas, caderas e, incluso, brazos. Una gran opción para huir de los problemas del sedentarismo y para prevenir lesiones, pero también para recuperarse, poco a poco, tras una.

Por otro lado, son también una gran opción para aquellas personas que no pueden hacer otro tipo de deportes, debido a problemas de salud. Esta solución les ayudará a que puedan realizar un buen trabajo cardíaco y respiratorio, ya que se trata de un ejercicio aeróbico. De la misma forma, al tratarse de un ejercicio que se realiza de manera continuada logra estimular al máximo la circulación y fomentar el retorno sanguíneo, con lo que resultará mucho más fácil mantener un buen estado de salud. Aprovecha el momento de más estrés en el trabajando y dale sin parar a los pies, ¡doble beneficio!: no odiarás tanto a tu jefe ni tendrás excusa para no ejercitar tus piernas.

