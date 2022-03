Las prendas de The North Face, con hasta un 60% de descuento por tiempo limitado en El Corte Inglés

Ahora que podemos decir que, por fin, la primavera ha entrado en nuestras vidas, ¡llega la hora de planificar! Ya tenemos la vista puesta en organizar nuestra agenda para disfrutar de los fines de semana y de los días festivos que están por venir en el calendario, con, por supuesto, el aliciente del buen tiempo y el aumento de las horas de sol. Entre las propuestas mayoritarias, las excursiones al aire libre y las rutas de senderismo se convierten en las favoritas. Eso sí, debemos estar preparados para afrontarlas con la máxima seguridad. Esto significa, por un lado, ser conscientes de nuestra forma física para adaptar la exigencia de la caminata y, por otro, contar con el equipamiento adecuado y de máxima calidad, desde las prendas de vestir hasta el calzado.

Claro que, si queremos hacernos con ellas, la inversión de dinero está más que asegurada... y no siempre nos viene bien (¡aunque, con el paso del tiempo, la amorticemos tanto o más de lo esperado!). Pero, no siempre hay que gastar más de lo que queremos... ¡y menos si eres lector de 20deCompras! Rastreando las ofertas de algunos de los ecommerces más populares, hemos dado con una propuesta de El Corte Inglés muy difícil de rechazar: The North Face está rebajado hasta el 60%. ¡No es broma! La conocidísima marca deportiva está con descuentos muy atractivos aplicados a abrigos, riñoneras, zapatillas... Como renunciar a ellos no está en nuestros planes, atento: te destacamos tres productos a los que nunca diríamos no.

Nuestro ‘Top favoritos’ es para...

- Su riñonera más conocida, por 20 euros. No solo de abrigos vive la fama de The North Face; y si no, que se lo digan a esta riñonera que triunfa entre perfiles de todas las edades y gustos. ¿Los motivos? Su utilidad y versatilidad y, ahora, también su precio.

La riñonera de The North Face. El Corte Inglés

- De montaña, para ellas y por menos de 60 euros. Increíble, pero cierto: las Vectiv Taraval The North Face están rebajadas a mitad de precio durante los próximos tres días. Destacan por tener planta para los pies ultraligera pero cómoda, geometría de media suela rocker y el agarre registrado de la marca, por lo que están diseñada para maximizar la energía mientras exploras.

Las Vectiv Taraval The North Face. El Corte Inglés

- Para el día a día, una sudadera por 18 euros. Entre las prendas que más éxito tienen de la marca están, como cabe esperar, están las sudaderas que lucen el logo y que son ideales para el día. Una apuesta por el street style de marca que, ahora, está sujeto a unos precios difíciles de encontrar fuera de periodos de rebajas.

Una de las sudaderas de la marca. El Corte Inglés

