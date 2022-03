Una entrenadora de baloncesto denuncia la discriminación que sufre: "Sigo sin entender que no se me respete"

El problema del machismo en el deporte es un asunto que no acaba de desaparecer, y aún menos en las competiciones que no gozan del foco mediático. En muchos ámbitos aún hay mujeres que tienen que sufrir incidentes de discriminación.

Es lo que ha denunciado públicamente una entrenadora de baloncesto. Se llama Arantxa y dirige un equipo infantil masculino de categoría plata. Poco más que unos chicos que quieren hacer deporte y poco más. En un hilo, ha contado dos incidentes que, si bien no vive todos los fines de semana, "sí la mayoría".

Después de dos años aguantando lo mismo, he decidido que ya no me voy a callar más. 🛑🤐 ABRO HILO ⬇️ pic.twitter.com/ST6LwXnO67 — Arantxa (@Aranchudita) March 27, 2022

El primer caso real que pone sobre la mesa: "Partido de infantil masculino plata. Voy a saludar al entrenador rival y a darle sus balones. ¿Su pregunta? - ¿Donde está el entrenador? ¿Mi respuesta? - Soy yo, ¿por? No recibo respuesta a cambio. Tampoco un lo siento por la equivocación".

Los jueces tampoco le respetan. "Ahora me acerco a la mesa a saludar a los anotadores y uno de ellos mi dice que si le puedo dar mi DNI para que lo meta en el acta como delegada de campo. Le digo que soy la entrenadora. No recibí respuesta a cambio. Tampoco un lo siento por la equivocación", denuncia.

En resumen, se queja de que por ser mujer y dirigir un equipo masculino se la desprecie de tal manera. "Sigo sin entender que no se me respete como ENTRENADORA y menos de un equipo masculino. Y estoy segura de que no soy la única", zanja, y pide que la Federación de Baloncesto de Madrid haga algo.

No es la primera vez que se queja en redes de estas situaciones. Días antes de sacar este hilo, contó otro incidente. "Es frustrante que día tras día en mi trabajo como entrenadora de un equipo masculino, tenga que estar soportando que se salude a mi ayudante primero, pensando que por el hecho de ser chico es el entrenador principal... Que se le pida el roster (alineación) a él, o que no si quiera se me tenga en cuenta para el staff. Árbitros y entrenadores de la FBM. Parece mentira que estemos en el siglo XXI y sigamos así", se lamentó.