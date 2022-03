Joan Laporta, sobre el lío de los Oscar: "La mujer de Will Smith tiene alopecia, pero rapadita... bien, muy bien"

El guantazo que le dio Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscar es el tema del momento en todos los ámbitos. En medio de una crisis mundial de calado pocas veces vista, muchos se han refugiado en una frivolidad para evadirse y no ha pasado desapercibido para nadie.

Personalidades como la ministra Calviño han hablado al respecto, por citar a una representante del mundo de la política, pero también lo han hecho desde el deporte. Es el caso de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona. El dirigente no sólo se refirió a la bofetada en sí, sino también a la víctima de la broma que propició el enfado del ganador al Oscar por 'El método Williams'.

"Yo pensaba que era una broma. Le da un golpe que casi lo tumba, pero el otro aguanta bien. No sé si ahora la Academia regulará la situación para que no sea habitual. También te digo que la mujer de Will Smith, no sé si estaba rapada por algún motivo... Tiene alopecia pero está guapísima también. Rapadita, pero bien, muy bien", afirmó sonriente al final de la entrevista en el programa 'Tu diràs', de RAC1.

Sobre los temas deportivos que le competen, Laporta se mojó en todo. Hacia Xavi no tuvo más que buenas palabras y destacó que "ha vuelto al origen" y que habían vuelto al "buen camino". Pese al parón que puede suponer en las obras del Espai Barça la guerra de Ucrania, el presidente confía en que el retraso no sea mucho y que pueda inaugurarse sin problema.

Ese día quiere que Messi esté presente. "Por supuesto que me gustaría que Messi viniera a inaugurar el nuevo estadio, eso también es casa de Leo, él es uno de los grandes artífices que han hecho mayor en el Barça. Ahora tenemos una relación menos fluida, yo el recuerdo con efecto, espero que él también", admitió, aunque sí señaló que un posible regreso es complicado.

Lo que sí señaló son dos fichajes concretos... aunque no dijo quiénes. "Tenemos dos acuerdos con jugadores que acaban contrato. ¿Defensa y centrocampista? Sí, por ahí va la cosa pero me hagas decir nombres", le pidió al entrevistador.