Ansu Fati vuelve a pisar el césped y su regreso con el Barça está mucho más cerca

Ansu Fati parece ver el final del túnel tras vivir un calvario de lesiones desde la temporada pasada. El joven atacante culé, que acumula únicamente 10 partidos jugados este año, ha vuelto a entrenar con sus compañeros tras recibir el OK del club tras las pruebas realizadas previamente.

Unos problemas en el muslo le habían hecho no estar disponible para Xavi Hernández desde el pasado 20 de enero, cuando se tuvo que retirar dolorido en los octavos de final tras haber entrado en la segunda mitad frente al Athletic Club.

El atacante español ha pasado por duro trago durante su ausencia y fue recibido con un sonoro aplauso por sus compañeros en su primer contacto con el césped. Una alegría para Ansu Fati, cuya vuelta todavía no está prevista. Aún así, desde el club no quiere precipitarse con el joven futbolista, que ya vio cómo la pasada temporada no pudo disputar ningún encuentro desde noviembre, cuando se lesionó de gravedad en el menisco.

Pese a sus reitaradas ausencias, el '10' culé se ha mostrado como uno de los jugadores más peligrosos en la zona de tres cuartos y con más gol durante este año, sumando cinco tantos en tan solo 455 minutos. Un efectivo que seguro que será de ayuda para el Barcelona en el tramo final de temporada.