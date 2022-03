La impresionante imagen de la cara de Kiko Martínez tras el robo a cabezazos de su último combate

Los cabezazos que recibió Kiko Martínez a lo largo de su combate contra Josh Warrington en el combate entre ambos en Leeds, en el que el español perdió su título de campeón del mundo, hicieron que el púgil tuviese que recibir varios puntos de sutura.

La enorme permisividad del árbitro con Warrington dejó manga ancha a las acciones marrulleras del británico y obligó a Tinín Rodríguez a trabajar a destajo en la esquina para cortar las hemorragias de Kiko Martínez entre asalto y asalto.

Los cabezazos de Warrington 😶



Kiko Martínez tiene dos cortes a la altura de la ceja, uno en la frente... #MartinezWarrington2 #BoxeoDAZN 🥊 pic.twitter.com/pY1Z5aRSus — DAZN España (@DAZN_ES) March 26, 2022

Ya en su casa, Kiko publicó un story con una imagen de su rostro con las cicatrices de la batalla con Warrington y el texto "Ya estamos en casa. Gracias a dios mi familia me cuidará como siempre hace. Muchísimas gracias a todos. Nunca olvidaré lo bien que me habéis tratado siempre".

Kiko Martínez muestra las heridas de su último combate. IG: @the_only_kiko_martinez

Sobre el claro robo que sufrió sobre el ring, Martínez prefiere quitar hierro al asunto. "No le puedo pedir más al boxeo de lo que me ha dado. Me he entregado en este combate, así es el deporte. Desde el tercer asalto no veía por la sangre, pero no me rendí", declaró a AS.

Sin embargo, el discurso del púgil español parece ir en dirección hacia la retirada. "Es algo que no hemos hablado, hay que dejarlo reposar un poco todavía, pero posiblemente haya sido su última vez", comenta el manager Óscar Zardaín en el mismo medio.

Kiko Martínez ha realizado 56 combates profesionales y a los 36 años puede presumir de haber ganado cuatro títulos mundiales en dos divisiones distintas y otros seis títulos europeos con la misma condición.